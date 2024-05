Julius Krüger stiger højt til vejrs. Foto: Henrik Rosschou.

Nyt fra Dragør Boldklub:

Snæver sejr på hjemmebane

Dragør Boldklub holder liv i oprykningsdrømmen med en sejr over IF Føroyar

Af Henrik Rosschou



Hvis tilskuerne til kampen tirsdag den 7. maj havde forventning om en rolig dag på kontoret, så havde de taget meget fejl. Dog startede kampen stille – men efterhånden satte hverdagen ind.

IF Føroyar (IFF) er ikke et nemt hold at spille mod. De er måske ikke de bedste teknikere, men i forhold til fight og hjerte er de helt med, og de giver aldrig op.

Inden kampen mod Dragør Boldklub (DB) var IFF 16 point efter Dragør-mandskabet og lå på en 7.-plads. Udeholdet havde dog spillet en kamp mindre, end DB havde.

Kontramål

DB kom planmæssigt fra start og fik stille og roligt lagt spillet op på IFF’s banehalvdel.

Måske var starten lidt for stille – for pludselig efter otte min. var IFF tæt på en scoring. DB fik klaret situationen og vendte hurtigt spillet den anden vej ... og mindre end 30 sekunder senere scorede DB til 1–0 på mål af Tobias Damkær.

En simpel fejlaflevering af en IFF-spiller blev fanget af Damkær, som resolut løb mod mål. Få meter uden for feltet affyrede han kanonen, og bolden strøg direkte i nettet. Så hurtigt kan det gå. Det var et kontraangreb, som blev udnyttet perfekt.

I midten af første halvleg var der igen drama. En lang bold fra IFF-forsvar blev sendt af sted til en enlig angriber, som forsøgte at afslutte udefra. Mads Glæsner var løbet ud af målet for at gøre afslutningsvinklen mindre – men var han for langt ude? IFF hævdede, at Glæsner var ude af sit felt, da han rørte bolden med hånden, men dommeren var af en anden mening.

DB udbyggede føringen til 2–0 efter 27 min. Sidste fod på bolden kom fra Mathias Rahbek.

IFF forsøgte at sætte gang i opspillet, men en utrættelig Hector Uhl og Tobias Damkær jagtede hele tiden bolden. IFF var presset, og en bold tæt på deres eget mål blev forsøgt spillet frem ad banen. Rahbek fik blokeret bolden, som strøg i en bue over IFF’s målmand, ind i mål! Et pudsigt mål, der beviser, at højt presspil betaler sig.

Efter en halv time fik Frederik Frost chancen for at udbygge føringen. Julius Krüger blev spillet frem i højresiden. Han sendte et klassisk indlæg ind foran målet til Frost, som afsluttede på den forkerte side af stolpen.

Fem min. senere fik DB modgangen at føle. IFF fik sendt et godt indlæg tæt ind under DB’s mål fra venstre side. Glæsner gik op for at gribe bolden, men blev presset og nedlagt af sin modstander. Nikolaj Strandby ville »tale« med IFF-spilleren, som smed sig i græsset, som var han slået. Albert Kindberg blev skubbet væk fra gerningsstedet med to hænder i ryggen. Kindberg brokkede sig, men dommeren kvitterede med et gult kort, med henvisning til, at det var Kindberg, der havde skubbet en modstander i ryggen.

Få minutter efter kom Tobias Oppermann i dommerens bog. I en nærkamp, tæt på eget straffesparksfelt, ramte han sin modstanders ben. Modspilleren fik frispark, og Oppermann fik gult kort.

Ni mod ti

DB startede 2. halvleg med kun ni mand på banen. IFF havde også et gult kort med fra 1. halvleg – så kampen blev spillet ni mod ti et par minutter.

Efter 57 min. skiftede DB Matias Rahbek ud og gav comeback til Kasper Walker. Fem min. efter blev Tobias Oppermanns udskiftet. Han blev erstattet af Peter Ursin.

Kort tid efter dømte dommeren straffespark til IFF. Det var Mads Lund, der blev udnævnt som skurk – dog uden at han fik gult kort. Straffesparket blev eksekveret perfekt uden chance for Glæsner i målet. 2–1.

DB skiftede efter 67 min. Tobias Damkær ud og satte Nicklas Frimand ind. Frimand er ny angriber i DB-trøjen, og han har fysikken på rette sted.

Og få minutter efter så skete det, som ikke måtte ske. IFF udlignede til 2–2 på et mål, som kom ud af det blå, og hvor DB-holdet var presset i bund.

Efter denne dukkert kom den første forløsning.

Hector Uhl fik spillet til Victor Dyhl, som så, at Frost var stukket af. Frost tog sig kærligt af muligheden og sendte bolden i målets lange hjørne til 3–2.

Kort efter kom Tobias Oppermann tilbage på banen. Han erstattede den hårdtarbejdende Mads Lund.

Nervepirrende afslutning

IFF var ikke dog færdige, denne dejlige tirsdag aften. De satte igen DB-forsvaret under pres. Med seks min. tilbage af den ordinære spilletid skete der igen det, som ikke måtte ske. IFF udlignede til 3–3. Et frispark fra højre side blev sendt på tværs, til modsatte side. Bolden blev headet i en blød bue over Glæsner op i det lange hjørne. Var det oprykningschancen, der smuttede der?

Mere drama to min. senere skulle IFF’s keeper sende bolden ud af eget felt. Han blev i tvivl, efter han havde smidt bolden, og samlede den op igen – indirekte frispark til DB (præcis samme situation som i Rødovre-kampen). Frost tog frisparket kort til Ursin, som klippede til og ramte IFF-målmanden med en »uppercut«, der sendte keeperen i græsset. Men han kom tilbage på benene – han er jo færing.

Kampens afslutning blev uendelig lang. To min. før slutfløjtet blev IFF ramt af endnu et gult kort, og IFF’s træner fik også gult for brok. DB sendte alle mand frem – sejren skulle hjem! Kampen skulle helt ud i ni min. overtid, før afgørelsen faldt.

DB fik frispark 7–8 meter fra IFF-feltet. Muren stod tæt på bolden, og dommeren måtte skridte op. Han sendte muren to-tre meter tilbage. Det kostede endnu et gult kort til IFF for brok. Da muren endelig var kommet på plads, tog Frost sig af sparket. IFF-målmanden halvklarede afslutningen, men inden han nåede at samle bolden op igen, var Kasper Walker over bolden og smadrede den i mål til en 4–3-sejr og kæmpe jubelbrøl i DB-lejren og store protester fra IFF.

Tilbage på 2.-pladsen

Det var ikke kun DB, der havde problemer med Rødovres nye form. Bispebjerg BK måtte overlade 2.-pladsen til DB, da de på udebane tabte 1–4 til holdet.

Rækkens bundhold, ØFK, kunne sætte tre point ind på kontoen, da de vandt 0–1 over Nørrebro IF.

Frederiksholm Sydhavnen vandt 4–1 over CSC, mens BK Hellas besejrede BK Vestia 2–1. HB tabte hjemme 0–3 til Jægersborg BK, mens topholdet i serie 1, Kastrup BK, fortsatte deres sejrsstime med en 1–2-sejr over Østerbro IF.