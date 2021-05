Naturelsker

Johnas Veidiksen understreger, at han ikke er gartner, men agrarøkonom – en uddannelse, der også kommer ham til gode på kontoret, hvor han selv ordner alt fra regnskaber til udarbejdelse af gødningsplaner. Han passer også selv maskinparken, og man ser ham ofte stå og vaske maskinerne en aften efter endt brug – for han går meget op i at holde dem i god stand.

Han er en stor naturelsker og ved ikke noget bedre end at køre rundt i for eksempel Island eller Norge og sidde ved et tændt bål. Det har coronakrisen imidlertid sat en midlertidig stopper for – det samme gælder turen til Australien om vinteren, hvor han ellers nyder at tage ned og hjælpe med at høste vin på en stor maskinstation. Der er jo ikke meget at lave om vinteren, hvad angår hverken plæne- eller landskabspleje, og så hygger han sig med at møde de mange forskellige nationaliteter, der, lige som ham selv, deltager i vinhøsten, fortæller han.

Og apropos høst, så kører han også traktor i august og hjælper med kornhøsten i Danmark – han drømmer selv om at blive landmand en skønne dag – og vil i det hele taget gerne flytte længere ud på landet. Søvang, der jo ellers ligger midt i naturen, er ved at være for byagtig for den driftige, unge mand.