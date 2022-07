Sommeraktiviteter på Amagermuseet

I uge 27 havde Amagermuseets Venner arrangeret underholdning på museet for både store og små.

Søndag den 3. juli sang et oplagt publikum med på de gamle amagersange, som stadig høres – specielt til fastelavn. Der blev også sunget et par sange fra »En søndag på Amager« – Lodsens Vise, Lisbeth og Jokum og I Kongelunden. Sidst, men ikke mindst, blev der sunget gamle dansktopslagere, som fastelavnsrytterne også synger, når de rider fra gård til gård. Hvem kan ikke huske »Åh, Marie jeg vil hjem til dig« og »Ud på Flisen Caroline«. Marianne Kragh, kordirigent blandt andet for Dragør Sangforening, slog tonen an og hjalp deltagerne igennem alle sange i fin stil.

Tirsdag den 5. juli var det børnenes tur til at synge og lege. Tante Andante – alias Benedicte Riis – tog børnene med i et moderne H.C. Andersen-univers, hvor de sang og legede – og som den blændende formidler hun er, kunne hun nemt få børnene med på løjerne. Og børnene kender stadig til H. C. Andersens eventyr.

Torsdag den 7. juli dykkede Maiken Petersen og Bente Walløe Poulsen ned i Tante Annas kurvekuffert, hvor der blev fundet spøjse klædningsstykker såsom undertøj udformet som en heldragt med hul bagtil, så der var mulighed for toiletbesøg uden at tage hele dragten af, fine »skovbukser« med flæser og også en græsgrøn badedragt i uld dukkede op af kurven. Tilmed tørklæder til amagerdragten indeholdt kufferten også. Ja, det var et sandt kik ind i »verden af i går«.

Fredag den 8. juli var der puslespil på programmet. Motivet var en grønlandsk fanger med sine hunde – og en god anledning for Bente Walløe Poulsen til at genopfriske sine fire år på Grønland i begyndelsen af 1990’erne. Blandt andet havde hun selv et hundespand sammen med en veninde, og hun fortalte om sine oplevelser med hundene i fjeldene omkring Sisimiut. Nogle af dagens gæster kom udelukkende for at høre hendes fortællinger fra Grønland – mens andre syntes mere optaget af puslespillet.