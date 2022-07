Sommeraktiviteter på museet

Tirsdag den 12. juli begynder de underholdende og samtidig også lærerige sommerferieoplevelser på Amagermuseet, der i år sker under titlen »Amagerbonde for en dag«. Og helt frem til søndag den 31. juli vil de to gårde i Store Magleby emme af travlhed – for der er mange gøremål på landet i år 1900.

Stakkevis af pandekager skal bages, og vasketøjskurven er fyldt til randen af masser af snavset vasketøj, der trænger til en tur på vaskebrættet eller i vaskevuggen. Grøntsager skal graves op og vaskes, inden det »køres til torvs«, som man sagde i gamle dage, når hestevognen fyldt med de gode grøntsager fra Amager blev kørt ind til torvet i København.

Hver dag vil sommerferieoplevelserne – der blandt meget mere også omfatter udstillinger om Amagers kultur, møde med og fodring af gårdens geder og kælegrise samt sjove opgaver, udstukket af museets værter – byde på særlige aktiviteter. For eksempel vil Pernille Stockfleth, onsdag den 13. juli, fortælle spændende og finurlige historier, mens Museum Amagers Salte- og Røgelaug, lørdag den 16. juli, vil byde på smagsprøver.

Se det fulde program på Amagermuseets hjemmeside: amagermuseet.dk