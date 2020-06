Sommerbogen

Dragør Bibliotekerne har taget hul på læsekonkurrence for børn

Hvert år deltager tusindvis af børn i Danmarks største læsekonkurrence, som De Danske Børnebiblioteker afholder for alle i alderen 6–15 år.

Sommerbogen 2020 blev skudt i gang fredag den 12. juni og fortsætter frem til lørdag den 22. august.

Sommerbogens fornemmeste opgave er at tilbyde børn og unge en masse spændende litteratur i den lange sommerferie – og samtidig er de med i konkurrencen om mange præmier.

Fokus på læseoplevelsen

Sidste år deltog tusindvis af børn fra hele landet i konkurrencen. Der blev lavet over 30.000 boganmeldelser som er en ny rekord. I år bliver Sommerbogen dog anderledes. Kravet om boganmeldelser træder i baggrunden, og i stedet skal børnene udfordre sig selv undervejs, hvorved fokus rettes mod selve læseoplevelsen.

Børnene skal læse minimum tre bøger, og inden start skal de hente et »udfordringsark« på et af Dragørs to biblioteker eller på Dragør Bibliotekernes hjemmeside.

På arket finder man 30 læseudfordringer med varierende sværhedsgrader. Børnene skal herefter løse mindst 10 af udfordringerne for at deltage i lodtrækning om en af de tre hovedpræmier. Ud over muligheden for at vinde hovedpræmien får alle børn, der afleverer udfordringsarket på Dragør Bibliotekerne en gratis boggave.