Sommerbyvandringer

Byens historie

Der er i år – som i de foregående år – tilbud om flere slags guidede ture.

Torsdag til søndag, kl. 14, bydes på en lille tur gennem byen, hvor højdepunkterne i Dragørs spændende historie fortælles. Turen varer cirka 45 minutter og undervejs får deltagerne tips til, hvad de kan opleve på museet bagefter. Turen er nemlig tilrettelagt således, at man kommer rundt i byen og oplever forskellige steder, som man efterfølgende kan fordybe sig i på Dragør Museum.

Ruten bringer f.eks. deltagerne forbi Hans Isbrandtsens Plads. Med til historien om skibsreder Isbrandtsen hører, at han under 2. verdenskrig sendte kaffe hjem til barndomsbyen fra skibsrederkontoret i New York. Dragør Museum udstiller kaffedåsen og viser samtidig det helt nye portræt af Isbrandtsen, som kunstneren Niels Corfitzen har udført til Dragør Museum.

På Jens Eyberts Plads ligger skipper Jens Eybertsens fine bolig. På Dragør Museum findes en stue fra hans hjem, så man bogstaveligt talt kan komme indenfor hos skipperen.

I havnen kommer man forbi kutteren Elisabeth K571, som under besættelsestiden sejlede danske jøder i sikkerhed i Sverige. Fiskehandleren Ellen Nielsen var en af de dragørborgere, der hjalp til med flugten, men hun betalte en høj pris. I 1944 blev hun arresteret og kom i tysk koncentrationslejr. På Dragør Museum er udstillet nogle af de breve, hun fik smuglet ud fra sit fangenskab og sendt til familien i Dragør.

Tematur

Besøgscenteret tilbyder også ture af lidt længere varighed – op til fem kvarter – hvor guiderne går i dybden med en særlig side af byens historie. På disse ture fortælles om byens »matadorer« – de store skibsredere – og om kvinderne, der altid blev tilbage i Dragør, når mændene var på havet i månedsvis.

Første tematur er fredag den 25. juni kl. 13.

Guiden på fredag er Jan Engell, som på turen vil fortælle historien om byens opståen, dens enestående byplan og dens enkle homogene arkitektur. Desuden vil han komme ind på de udfordringer, man er stillet over for, når en gammel by, som Dragør jo er, skal fungere i et moderne samfund.

Byvandringer for grupper

Besøgscenteret tilbyder mod bestilling også byvandringer til grupper, der gerne vil have sin helt egen Dragør-tur.

Sommeren igennem vil man kunne finde ugens byvandringer i Dragør Nyt.