Sommerfest i borgerforeningen

En dag med solskin, god mad og fællesskab i Dragør

Af Thomas Mose



Søndag den 2. juni samledes Dragør Borgerforenings medlemmer til den årlige sommerfest i Dragør Bådelaugs hyggelige lokaler yderst på havnen, og festen blev en mindeværdig begivenhed for de godt 40 fremmødte.

Sommerens varme havde fundet vej til Dragør, og himlen var næsten skyfri. Mens eftermiddagssolen kastede blidt lys over havnen og skabte en nærmest magisk atmosfære, tog deltagerne plads ved pyntede borde. I luften blandede mågernes kald sig med den klingende lyd fra sejlbådenes master, og dette samspil af lyde forstærkede den maritime stemning.

Måltid fra grillen

Joachim Rasmussen fra Sydstrandens Slagter havde medbragt sin store grill, og herpå fik han hurtigt sat retterne over kullet.

Mens duften fra grillen spredte sig i luften og vækkede appetitten hos de sultne gæster, bød formanden for borgerforeningen, Jørn S. Larsen, gæsterne velkommen og roste det store fremmøde. Derefter overlod han ordet til Annette Scheutz, der sammen med Vibeke Thorsen stod bag sommerfesten.

Efter en kort introduktion blev der åbnet for festmåltidet, og deltagerne kunne sætte tænderne i et udsøgt udvalg af pølser, kyllingespyd og oksekød, ledsaget af frisk brød og farverige salater.

Hver gæst havde medbragt eget bestik og service – men for de få glemsomme var der mulighed for at låne.

Quiz om Dragør

Efter første del af den lækre mad var indtaget, tog Vibeke Thorsen ordet og introducerede dagens quiz.

Egenhændigt havde hun udarbejdet en række spørgsmål, der skulle udfordre deltagerne på deres viden om Dragørs historie, både om fortid og nutid. Og også herunder gik snakken livligt ved bordene, mens deltagerne diskuterede svarene på de mange spørgsmål.

Spændingen steg, da svarene var samlet ind, og præmierne for tredje- til førstepladsen skulle uddeles.

Førstepræmien gik til Hanne Vestmar, Poul Mærkedahl og Torben Scheutz, som alle imponerede med at have svaret rigtigt på 17 ud af de 20 spørgsmål, quizzen indeholdt.

Vinderne af førstepladsen blev desuden også belønnet med to flasker champagne, som de modtog med både glæde og stolthed.

En afslutning med fællesskab

Efter quizzen fortsatte festen med endnu mere snak og hygge. Der blev spist videre i høj stemning.

Omkring klokken halv fem begyndte folk langsomt at pakke sammen. Service, præmier og andre medbragte ting blev lagt i tasker, og den resterende mad blev delt ud, så intet gik til spilde.

Alle deltagere gik hjem med smil på læben og gode minder i bagagen, da sommerfesten i lige så vidunderligt vejr, som da den begyndte, sluttede.

Joachim Rasmussen gør klar til dagens grillmenu. Foto: TorbenStender.