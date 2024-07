Søs Ludvigsen fortæller om foreningens kommende arrangementer. Foto: TorbenStender.

Sommerhygge i gårdhaven

Borgerforeningens sidste møde inden sommerferien, kaldet »Hygge i gårdhaven«, blev en aften fyldt med smil og sang

Af Thomas Mose



Mandag den 1. juli var medlemmer af Dragør Borgerforening samlet i Beghusets gårdhave.

Formanden for borgerforeningen, Jørn S. Larsen, bød deltagerne velkommen, mens der blev skænket liflige bobler i glassene. Stemning var i top, og snakken gik livligt blandt de fremmødte.

Kommende aktiviteter

Da velkomsten var vel udført, tog Søs Ludvigsen, foreningens egen »majestæt«, ordet og præsenterede en lang række af de kommende arrangementer, som Dragør Borgerforening har planlagt.

I løbet af efteråret kan medlemmerne se frem til både kulturelle oplevelser og sociale sammenkomster. Blandt andet vil der være besøg i lufthavnen, indvielse af foreningens ny fane, casinoaften, besøg i de kongelige stalde – og naturligvis både fugleskydning og julemarked.

Efter sin gennemgang sørgede Søs Ludvigsen for at få sat hyggen i centrum ved at lade hele forsamlingen synge med på sange fra de uddelte sanghæfter.

Den gode atmosfære fortsatte med anekdoter fra tidligere minister Anne Birgitte Lundholt og en underholdende samtale mellem Søs Ludvigsen og bestyrelsesmedlem Per G. Larsson.

Samtalen kom også ind på tekster til lokalavisen og de mursejlere, som ustandseligt flyver over hustagene og lader deres karakteristiske kald lyde.

Ny fane

På opfordring fortalte Søs Ludvigsen om den helt nye fane, som Dragør Borgerforening har fået. Fanen blev overgivet ved en ceremoni i Holmens Kirke, hvor den på dagen blev båret af Søs Ludvigsens mand, Klaus Nilsson.

Fanen indvies af borgerforeningen mandag den 2. september, hvor man blandt andet vil vise et lysbilledeshow udført af foreningens fotograf Torben Stender.

Aftenen fortsatte med sang. Blandt andet blev sangen »Der er ingenting der maner« afsunget, inden afslutningen på både aftenen og første halvår i borgerforeningen blev markeret med afsyngning af sangen »Go’ Nu Nat« (… og gå nu lige hjem).

Dragør Borgerforening holder nu sommerpause indtil mandag den 12. august, hvor der afholdes sensommerhygge i foreningen.