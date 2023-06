Sommerudstilling i Dragør Havnegalleri

Fra på fredag, den 9. juni, frem til og med torsdag den 15. juni afholder Kunstnersammenslutningen Dragør Gruppen sin årlige sommerudstilling i Dragør Havnegalleri, Strandlinien 17.

Gruppen har eksisteret siden 1996 og er dermed Dragørs ældste og efter bedste viden i øvrigt eneste sammenslutning af udøvende kunstnere.

Antallet af medlemmer af sammenslutningen har varieret gennem årene, men blandt de syv nuværende medlemmmer synes holdningen at være, at spændvidden aldrig har været bredere, end den er nu. Gruppen består nemlig p.t. af fire billedkunstnere med stilarter fra naturalisme til abstraktion, to fotokunstnere samt en keramiker.

De syv kunstnere er: Heidi Bech, en ørn til keramiske dyrefigurer, Niels Febber Andersen, kendt for sine fine Dragør-motiver, Ulla Gerhardt, der maler farverige og finurlige billeder af finurlige kvinder, Lene Kramshøj, uddannet ikonmaler med lejlighedsvis hang til sjove fugle- og blomstermalerier, Flemming Gerhardt med Cobra-inspireret kunst, samt gruppens nyeste medlemmer, fotograferne Ole Pii Herltoft og Jan Friis.

Ole Pii Herltoft er fotokunstner med blik for blandt andet smukke vandlinjer – han maler også skønne landskabsmalerier.

Fotograf Jan Friis er gået i en ny og futuristisk retning, nemlig fotocollager suppleret med brug af kunstig intelligens – den såkaldte AI (artificial intelligence).

Galleriet har i perioden åbent dagligt fra kl. 13 til 18, hvor skiftende kunstnere vil være til stede. Fernisering afholdes på fredag fra kl. 15 til 18, hvor alle er velkommen.

Gratis adgang.