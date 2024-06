Vi har modtaget:

Spændende udvikling på Dragørs lokale nyhedsplatforme

Kampen om læsernes og annoncørernes gunst

Det var et smart træk, Dragør Nyt foretog sig, da man for nylig købte byens største kommercielle facebookgruppe, DragørNyheder, med mere end 16.000 medlemmer.

Med overtagelsen af DragørNyheders store medlemsplatform er det lykkes Dragør Nyt, på forbavsende kort tid, at »sætte« sig effektivt i førersædet, når det gælder såvel kvaliteten af det journalistiske indhold som annoncørernes foretrukne valg af lokalmedie. Godt hjulpet på vej af en samtidig markant styrkelse af den journalistiske stab, linje og det alsidige faglige indhold.

Dragør Nyt og monopolet

I mange årtier har lokalavisen Dragør Nyt nærmest haft monopol på nyhedsformidlingen i Dragør.

De sjældne, rent journalistiske indslag bar præg af at agere »mikrofonholdere« for de skiftende borgmestre, bringe små, ofte »gamle« nyheder, foreningsmeddelelser, officielle meddelelser og et aftagende antal læserbreve. Den mest læste nyhedsrubrik var nok ugens dødsannoncer. Dragør Nyts redaktion gav ikke udtryk for egne meninger, men var passive formidlere.

De sociale mediers indtog

Denne passive nyhedsformidling gav naturligt plads til indtoget af sociale medier, og i perioden fra 2014–2018 dukkede flere lokale facebookgrupper op – herunder »Vi der holder af Dragør«, »Vores Dragør« og »Dragør News«. De to førstnævnte med et koncept, der dog mindede en del om lokalavisen Dragør Nyts forgangne – dog med undtagelse af, at medlemsopslagene var aktuelle og annoncerne gratis for de lokale handlende.

I samme periode blev også gruppen »DragørNyheder« født, men på et rent kommercielt grundlag og mod en svær konkurrent som Dragør Nyt på det smalle, lokale annoncemarked.

Dragør News og de store visioner

Noget anderledes var det med lanceringen af »Dragør News« i 2018.

Gruppen kom til verden med det primære formål at skabe et nyt råderum for dugfriske nyheder og en åben og fri debat for alle – og ikke kun dem, der bare sad og klappede hinanden på lårene og lyttede til kommunefanfaren: »Hurra – hvor går det godt i vor lille kommune.« Men en gruppe, der også gav plads til oppositionens meninger, hvor bølgerne og debatten en gang imellem gik lidt højt – men hurtigt voksede med tusindvis af medlemmer. Dybdeboring og research blev der også plads til. Alt holdt i en god tone.

Gruppens filosofi var, at: »Den, der kæmper mod udviklingen, har valgt en vanskelig modstander.«

Dragør havde brug for at komme videre, og det kunne kun ske gennem reel oplysning og en konstruktiv debat.

Viking Media Aps tog over

Sidste sommer blev Dragør News overdraget til det lille, nye iværksætterforetagende Dragør Mediehus under forudsætning af, at den samme journalistiske strategi og frie, gerne kritiske, men konstruktive debat blev fortsat uændret.

Gruppen ændrede samtidig status fra »frivillig« drevet med gratisannoncer til et rent kommercielt anpartsselskab under Viking Media Aps (Dragør Mediehus).

Løfterne til medlemmerne var himmelhøje, og strategien om at ændre og hæve hele Dragørs medielandskab op til nye højder ved at udkonkurrere de øvrige lokalmedier var nærmest grænseløse.

Der skulle være særligt fokus på Dragørs erhvervsliv, og man ville bringe nye idéer, kompetencer og ressourcer ind i det lokale medielandskab – skabe et nyt medieunivers, hed det blandt andet i selskabets officielle velkomstbrev til facebookgruppens medlemmer den 1. august 2023.

En væsentlig del af det nævnte medieunivers bestod blandt andet i samtidigt at oprette et integreret, professionelt podcast- og videostudie i lokalerne på A. P. Møller Allé – et sted, hvor de mange, betalende annoncører, yderligere kunne profileres i lyd og billede efter ønske og pengepung.

Sådan skulle det dog ikke gå. Gruppen blev hurtigt en redaktionel kopi af de eksisterende grupper, og her knap et år efter overtagelsen kan enhver se, at gruppens kommercielle status formentlig er stærkt udfordret.

Det fremgår, at der i gennemsnit er eksponeret (solgt?) cirka en til to annoncer pr. uge siden august 2023. Og hverken podcast- eller videostudie har set dagens lys – ej heller noget der ligner, hverken en mikrofon eller et studiekamera.

Om det er annoncørerne, der har svigtet, eller der bare er tale om et markant forfejlet koncept, må det være op til den enkelte at vurdere.

Dragørs små muligheder

Det burde næppe være en overraskelse for nogen, at Dragør har sine volumenbegrænsninger – ikke mindst når det gælder om at appellere til de relativt få forretnings- og erhvervsdrivende.

Her kræver en reel ændring af det bestående en massiv og helt anderledes engageret indsats på alle fronter og faglige kompetenceniveauer.

Med fusionen mellem traditionsmediet Dragør Nyt og facebookgruppen DragørNyheder synes der ikke at være tvivl om, at den suveræne favorit, når det gælder journalistiske lokalnyheder, læserbreve, baggrundsstof, meddelelser – og absolut ikke mindst den lokale annoncørinteresse – det er Dragør Nyt og DragørNyheder, der har sat sig tungt på den kommercielle del af den lokale nyhedsformidling. Og kan man holde den nye og langt mere nuancerede journalistiske strategi, kombineret med egne, selvstændige holdninger, bliver det mere end vanskeligt at se, hvem der lokalt har de nødvendige ressourcer og faglige kompetencer til at tage kampen op mod denne nye, store, lokale medieplatform og dens mægtige, historiske annoncørnetværk.

Spændende bliver det at følge udviklingen på de lokale medieplatforme det kommende år.

Med venlig hilsen

Svend Mathiasen