Spejder- og friluftshus er rykket nærmere

Lokale og Anlægsfonden støtter Dragørs nye spejder- og friluftshus med to mio. kr. Realiseringen af huset, der skal rumme både Blushøjspejderne og være et friluftshus med delefaciliteter på tværs af generationer og organisationsformer er dermed rykket et godt skridt nærmere

Af Birgit Buddegård

»En milepæl«, kalder projektleder Christina Laugesen fra Blushøjspejderne donationen på to mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden. De fire af de i alt otte mio. kr., som det ny hus koster, er hermed på plads, og Blushøjspejderne arbejder nu på at søge andre fonde for at få den sidste del af anlægssummen på plads.

Den eksisterende spejderhytte er bygget i 1956 af frivillige kræfter og er vældig hyggelig og spejderagtig. Men ikke særlig hensigtsmæssigt udformet til et stort antal spejdere, og Blushøjspejderne har derfor fået tilladelse til at opføre et nyt, moderne og større hus, der passer ind i naturen.

Blushøjspejderne har indgået partnerskaber med Dragørs skoler og Wiedergåden, så huset kan bruges af andre, når spejderne ikke er der – tanken er, at huset skal bruges bredt.

»Vi får et hus med indbyggede, nytænkte funktioner, der på en særlig måde understøtter samværet med naturen. Støtten fra Lokale og Anlægsfonden bringer os et stort skridt nærmere det multifunktionelle spejder- og friluftshus, som vil give livsglæde og udviklende hverdagsoplevelser i bynær natur – for ældre, unge, skolebørn og spejdere i vores område,« lyder det fra Christina Laugesen.

Det nye hus er tegnet smukt og enkelt af arkitekt Frederik Pettersson, der blandt andet står bag Kastrup Søbad og bygninger i Københavns Zoo. Og huset placeres, så der ikke skal fældes et eneste træ.