Spejderløb

Blushøjspejdernes hold »Familiespejd«, der er populært blandt familier med børn i alderen 3–6 år, var søndag den 9. januar på orienteringsløb.

Både børn og voksne på familiespejd-holdet, der mødes cirka hver anden søndag, bydes på muligheden for at nyde udelivet og møde andre familier over en kop bålkaffe, når de i formiddagstimerne med naturen som tema dyrker udendørsoplevelser for småbørn.