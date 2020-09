Søndag den 13. september samler Sclerose­foreningen penge ind til forskning i sygdommen.

Stå sammen imod sclerose

Søndag den 13. september samler Scleroseforeningen penge ind til forskning i sygdommen

Mere end 16.000 danskere lever med sclerose. Det er fordobling på bare 20 år. De fleste får sygdommen, når de er ganske unge, og der er ingen kur. De har alle forældre, venner og naboer, som hver dag ser en af deres nære kæmpe imod den uhelbredelige sygdom. Foreningen beder derfor alle om søndag den 13. september at stå sammen imod sclerose og samle penge ind til forskning i sygdommen.

»De fleste af os kender et menneske med sclerose og har set, hvordan sygdommen forandrer dem. Derfor opfordrer vi alle til at være med til at samle ind søndag den 13. september. For jo flere vi er, des flere døre kan vi nå at ringe på – så enkelt er det faktisk,« siger Klaus Høm, som er direktør i Scleroseforeningen.

Dragør bakker op om en verden uden sclerose

Det er kun andet år, at foreningens indsamling er landsdækkende. Der er derfor brug for så mange som muligt til at sprede budskabet om mere forskning i den uhelbredelige sygdom.

De lokale afdelinger rundt om i landet går allerforrest i kampen imod sclerose – blandt andet i Dragør, hvor man også vil kunne møde foreningens indsamlere foran supermarkeder, på gågader og på andre offentlige steder.

En af dem, der skal samle ind her i byen, er Michael Ynill, som samler ind for sin hustru.

»Lige nu er det jo desværre lidt en ensrettet vej at have sclerose – når først man får sygdommen, så er der ikke så meget at gøre. Men hvis vi kan få samlet penge ind til forskning, så kan vi forhåbentligt finde en vendeplads på midten, så man rent faktisk kan blive kureret og blive rask,« fortæller Michael Ynill, der også ved sidste års indsamling var med til at gå fra hus til hus.

Risikerer at blive tabere

Al overskud fra indsamlingen bliver fordelt på danske forskningsprojekter, som skal bidrage med ny viden om årsagerne til sclerose og finde bedre behandlingsformer. Men nu ser det ud som om, at forskningen kan risikere at gå i stå.

»Vi har også mærket den økonomisk negative effekt af coronapandemien, og jeg er oprigtigt bekymret for, hvor meget vi i år vil kunne give videre til forskerne. Vi kan kun støtte med så meget, som det lykkes os at samle ind – og det er de 16.543 danskere med sclerose og deres familier, som bliver taberne, hvis forskningen går i stå,« oplyser Klaus Høm.

Sclerose er en kronisk sygdom, som angriber nerverne i hjernen og rygmarven og giver varige skader, hvis ikke man får effektiv behandling. Langt de fleste får diagnosen, når de er mellem 20 og 40 år. Hos nogle udvikler sygdommen sig pludseligt og aggressivt, mens den hos andre udvikler sig langsomt og gradvist.

Sclerose kan ikke helbredes. Men danske og internationale forskere gør hver dag fremskridt, som skaber håb om en kur og en fremtid uden sclerose. Der er derfor brug for, at alle, som enten kender en med sclerose, eller som måske bare vil hjælpe i kampen imod sygdommen, går med på gaden søndag den 13. september, hvor der samles penge ind til bedre behandling – og måske en kur.

Bliv indsamler

Har man tid og lyst til at bidrage, man kan melde sig som indsamler på hjemmesiden www.sammenmodsclerose.dk

Hvert eneste skridt tæller i kampen mod sclerose, og man behøver hverken at kunne gå hurtigt eller langt, for på hjemmesiden kan man selv vælge sin ruter – og der findes ruter i forskellig længde.