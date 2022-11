Standerstrygning

Lørdag den 29. november, kl. 9 om morgenen, mødte medlemmer af Dragør Bådelaug frem ved klubhuset for at være med til at stryge standeren.

Efter det »meget hårde arbejde« med standerens nedtagning og afsyngning af fællessang var der arrangeret fællesspisning for dagens fremmødte.