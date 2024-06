Vi har modtaget:

Status på kystbeskyttelsen

Som beskrevet i mit seneste nyhedsbrev lovede jeg at komme med en opsamling på status af vores kystbeskyttelse inden sommerferien.

De to aktuelle spor

Der er aktuelt to spor i vores lokale kystbeskyttelsesprojekt. Det ene er Dragør Kommunes eget kystbeskyttelsesprojekt, og det andet er statens forundersøgelse om stormflodsplan af hovedstadsområdet.

I Dragør har vi valgt at arbejde med begge spor, da vi finder, at det giver Dragør de bedste muligheder for at beskytte Dragør i fremtiden. Det vil jeg uddybe i de næste afsnit.

Dragørs kystbeskyttelsesprojekt

Vi har besluttet os for, at Dragør skal kystbeskyttes med et delvist fremskudt og delvist tilbagetrukket dige løbende fra Dragør Nord til Sydvestpynten. Digehøjde og -løsninger varierer på den 13 km lange kyststrækning. Projektet er tilpasset over årene, blandt andet på baggrund af forslag til ændringer fra Søvangs grundejerforening og i dialog med borgere.

Det er en samlet kommunalbestyrelse, der står bag projektet, og vi synes, vi har fundet en god løsning, der har store styrker ved at arbejde med den eksisterende natur i udformningen.

Der er en alvorlig udfordring med vores projekt, og det er, at vores kystzone er omfattet af stram lovgivning, især hvad angår beskyttet natur, men også i forhold til kulturarv. For at gennemføre et kystbeskyttelsesprojekt i – og på kanten af – de beskyttede zoner kræver det et meget grundigt myndighedsarbejde.

En påvirkning af de beskyttede Natura 2000-områder kan kræve en tilladelse, der i sidste ende skal søges i staten og EU – og det er en lang proces, der kan trække projektet i langdrag og fordyre det væsentligt. Alternativet er at bygge traditionelle diger langt inde på land, hvilket ingen af os ønsker.

Statens arbejdsgruppe

Dragør Kommune deltager sammen med Tårnby, Hvidovre og Københavns kommuner i den statslige undersøgelse af kystbeskyttelse i hovedstaden med fokus på beskyttelse af statslig infrastruktur.

Den statslige arbejdsgruppe undersøger mulighederne for kystbeskyttelse i de fire kommuner og hvilke løsninger, der er relevante for at matche blandt andet metroens og lufthavnens sikringsbehov. Der tages blandt andet stilling til sikringsniveau, finansiering, miljø og tekniske forhold.

På baggrund af, at Dragør er med i denne arbejdsgruppe, er det fra transportministeren meldt ud, at det i praksis betyder, at uanset hvilken kystsikringsløsning, der etableres, om det er en fælles, eller om vi kommer til at arbejde videre med Dragørs egen model, vil det være ambitionen, at staten hjælper Dragør med myndighedsarbejde og gennemførelse – et meget stort stykke arbejde, som vi ikke som kommune selv kan løfte.

De fire borgmestre slår til lyd for, at finansiering af kystbeskyttelse i så stor skala, som vi ser på her, ikke kan lægges over på ejendomsejerne alene, da der er tale om investeringer i opretholdelse af selve hovedstaden.

Status på de to spor

Dragør Kommunes kystbeskyttelse kan på sigt ikke gennemføres uden at påvirke de beskyttede naturområder. Med andre ord kan vi ikke gennemføre vores eget projekt uden tilladelse fra staten. Og et stort flertal på 12 ud af 15 medlemmer af kommunalbestyrelsen valgte at gå med i den statslige arbejdsgruppe, idet det er vejen frem til, at Dragør kan få hjælp af staten – og at Dragør vil blive stillet ringere, end andre kommuner er, ved at stå uden for.

Selvom vi venter på den endelige statslige afgørelse, har vi valgt at arbejde videre med kystbeskyttelsen på delstrækningerne ved Sydvestpynten og Søvang. Det har vi blandt andet gjort sammen med Real Dania, der har givet støtte til Dragør sammen med det bidrag, vi har opnået fra de statslige puljer til kystbeskyttelse.

Når vi arbejder konkret med videre planlægning af Sydvestpynten og Kongelunden nu, er det fordi, dette område ikke er omfattet af en eventuel statslig løsning. Derfor er vi p.t. i gang med den fysisk planlægning af løsningerne, og på borgermøde den 17. juni 2024 er disse præsenteret. Søvang er omfattet af den statslige forundersøgelse, men indgår også i denne planlægning nu, da diget rundt om Søvang skal forbindes med diget på Sydvestpynten, og løsningstypen kan skaleres til at matche det statslige niveau.

Den statslige arbejdsgruppe var oprindeligt planlagt til at afrapportere deres samlede rapport i efteråret 2024 og med en behandling af sagen i regeringen og kommuner inden udgangen af 2024. Der er mindre forsinkelser, hvor tidsplanen nu peger i retning af en politisk behandling i første halvdel af 2025.

Statens arbejdsgruppe offentliggør deres delanbefalinger løbende. Den første afrapportering om sikringsniveauer er sket. Den næste afrapportering om teknik, miljø og anlægsøkonomi forventes i august/september, dernæst følger rapporter vedr. finansiering, organisering og myndighedsforhold samt samfundsøkonomi. Den samlede afrapportering af hele det statslige arbejde sker efter planen i sidste del af 2024.

Videre proces

I Dragør bliver vi før eller siden afhængige af statslige godkendelser for at lave den kystbeskyttelse, vi ønsker fra Dragør Fort og hele vejen til Søvang. Derfor afventer vi den statslige beslutning, inden vi igangsætter etaperne vedr. havnen, Dragør By og Sydstranden.

Digerne for hele Dragør skal hænge sammen, og derfor træffer vi den endelige beslutning for Dragør Nord, når vi kender det samlede resultat. Her kan der vælges mellem et delvist fremskudt forland eller et forland længere ude i bugten. Og Sydvestpynten og Kongelunden er i fuld gang med at blive planlagt

Det er forventningen, at der træffes beslutning om det statslige arbejde i første halvdel af 2025. Det er en meget vigtig afgørelse for Dragør Kommune, og derfor har jeg også holdt møder med ordførerne for de forskellige partier på Christiansborg for at forklare Dragørs alvorlige situation. Og jeg følger op med yderligere kontakt og dialog, når vi nærmer os de endelige beslutninger.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester