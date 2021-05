Omorganiseringen hjalp til at starte med. Efter 53 min. bragte Frederik Frost DB på 1–1. Kim Have havde næstsidste fod på bolden. Han fik spillet Frost fri til afslutning. Det var måske DB’s bedste – og eneste – gennemspillede angreb, hvor bolden blev spillet frem bagfra af Adrian Lillegaard. Mathias Rahbek, Ole Jensen og til sidst Have var mellemstationer. Sammen fik de splittet Skjolds forsvar, så Frost kunne komme til.

Kort efter var Ole Jensen i en situation, hvor han blev skubbet ureglementeret. Der opstod lidt forvirring, men det stod klart, at en Skjold-spiller fik et gult kort. Men der var også et gult kort til Adrian Lillegaard, der ikke var en del af situationen. Det var en klar dommerfejl. Skulle man finde en DB-synder, burde det nok have været Jonathan Bligaard, der skulle have haft gult kort for at holde en Skjold-spiller.

De to hold skulle nu spille ti mod ti mand, og det kom Skjold bedst ud af.

Efter 62 min. skiftede DB Andreas Steffensen ind – ud gik Mathias Rahbek.

Skjold fortsatte deres spil mod DB-målet, og DB havde store problemer med at spille bolden ud af egen zone.

DB skiftede efter 72 min. Andreas Steffensen og Jannik Madsen ud – ind kom Mathias Rahbek og Jonas Pedersen.

Skjold styrede stadig spillet på DB’s banehalvdel. Men godt forsvarspil og Mads Glæsner i målet forhindrede yderligere scoringer.

Andreas Steffensen kom endnu en gang på banen efter 75 min., men efter blot 9 min. måtte »Steff« retur til bænken efter et gult kort. En underlig situation opstod, da Andreas Steffensen i en luftduel med en Skjold-spiller blev ramt i hovedet. Spillet gik videre, »Steff« blev liggende, og DB fik muligheden for at etablere et angreb. Men dommeren blev opmærksom på hovedskaden og stoppede spillet. Derefter fik »Steff« et gult kort for at have »stoppet et lovende Skjold-angreb« ...

Fire minutter før slutfløjt var det Skjolds tur til at få et gult kort på grund af en forkert indskiftning.

Kampen endte 1–1. Nok et meget fair resultat, som heller ikke gav ændringer i tabellen. Vigerslev og B1903 spillede også 1–1, mens kampen mellem Hvidovre og Nexø blev udsat.

HR