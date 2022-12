Stemningsfuld formiddag

Store Magleby Kirke svingede torsdag den 1. december med de skønneste toner, da »Onkel Bjarne«, alias Bjarne Dam Clausen, sang fra hjertet og stemte deltagernes med livsglæde.

Onkel Bjarne var ikke mødt frem alene, med sig havde han nemlig hele tre yderst kompetente musikere til at fuldende oplevelsen. De tre var pianist Lars Emil Riis Madsen, kontrabassist Tomas Raae samt basunist og mundharpenist Bill Chapeau Groos.

Inden musikken tog over, havde kirkegårdgraver Per Vulff Hansen sørget for en skøn hjemmelavet gløgg, som blev indtaget, mens sognepræst Andreas Wille læste Flugten til Egypten, der er en af Selma Lagerlöfs kristuslegender, højt.