Stigende tryghedsfølelse i Dragør

Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse 2022 viser god læsning, hvis man har bopæl i Dragør Kommune. På landsplan er kommunen nemlig et af de steder, hvor borgerne angiver, at de er mest trygge. Hele 95,5% af de adspurgte i Dragør angiver, at de grundlæggende er trygge i deres nabolag.

Den høje tryghed er en stigning sammenlignet med året før og er også signifikant højere, end gennemsnittet er for hele Københavns Politikreds. Kredsen dækker over kommunerne Dragør, Tårnby, København og Frederiksberg, der ellers i sammenligning med borgernes angivelser på landsplan ligger på et højt niveau.

»Størstedelen af borgerne her i Københavns Politikreds er trygge i deres nabolag, og det glæder mig, at niveauet her i hovedstaden, hvor vi bor mange mennesker tæt og har megen aktivitet, igen i år ligger på samme høje niveau som landsgennemsnittet,« siger politidirektør Anne Tønnes.

Tæt på borgerne

Nærpolitiet arbejder hver dag tæt på borgerne. Der patruljeres til fods, på cykler og i biler, og desuden er der også deltagelse i alt fra Dragør Marked til Festdag på Fortet, hvor politiet er i dialog med borgere og af og til fremviser en politibil eller andet politiudstyr for de yngste.

»Vi har det seneste år styrket vores samarbejdet med kommunen og andre lokale aktører yderligere, og det gør blandt andet, at vi hurtigere kan håndtere lokale bekymringer sammen, inden de får lov at udvikle sig og dermed – potentielt – skabe utryghed,« oplyser Bjarke Alberts, der er leder af nærpolitiet på Amager.

Det kunne for eksempel være en henvendelse fra en borger, som har hørt om et indbrud i området og er bekymret for, om der er tale om en større indbrudsbølge i Dragør. Om der er hold i denne bekymring, kan de lokale betjente undersøge – og derefter enten selv videreformidle til borgeren eller give en tilbagemelding til den samarbejdspartner, der har haft kontakten med borgeren.

Ud over tryghed fokuserer undersøgelsen også på borgernes tillid til, at politiet kommer, hvis der skulle være brug for det. I denne del af undersøgelsen ligger Dragør flot. 89,6% af borgerne i kommunen svarer nemlig ja på spørgsmålet om, om de har tillid til, at politiet vil komme og hjælpe dem.

Også i resten af politikredsen er andelen af borgere, der har tillid til, at politiet vil hjælpe dem ved behov derfor, er steget over de seneste år.

»Vi er borgernes politi, og vi er til for at skabe tryghed for dem. Derfor er vi selvfølgelig også rigtig tilfredse med, at tilliden ikke bare er høj, men de seneste år også har været stigende, så næsten ni ud af ti københavnere nu angiver, at de har tillid til, at de får vores hjælp, hvis de får brug for den,« lyder det afsluttende fra Anne Tønnes.