Stjernebesøg i biografen

Hollywoodstjernen Viggo Mortensen besøgte torsdag aften, den 29. oktober, Dragør Bio for at promovere filmen »Falling« – stjernens helt egen debutfilm som instruktør.

Et af filmens hovedtemaer er demens, og Viggo Mortensen har selv haft sygdommen tæt inde på livet.

En far, der hvirvles længere og længere ind i sin demenssygdom, og en søn, der ihærdigt prøver at hjælpe sin noget nær umulige far. Det er plottet i Viggo Mortensens nye film »Falling«, der havde forpremiere i Dragør Bio torsdag aften.

Viggo Mortensen var mødt op på den røde løber, og, da publikum var kommet på plads i salen, fortalte han om filmen – og efter forevisningen svarede han på spørgsmål fra publikum. Et af hans råd lød således: »Vi må lære at acceptere de demente, der hvor de er.«

Bliver aldrig sig selv igen

Både Viggo Mortensens mor og far led af demens, før de døde, og han ved derfor, hvad han taler om, når han fortæller om sygdommen.

»Du får aldrig den demensramte til at blive, som han eller hun var før. Du er nødt til at acceptere, at tingene har ændret sig for evigt,« forklarede Viggo Mortensen til de 53 fremmødte til forpremieren.Til gengæld er der også gode øjeblikke, fortalte han og kom med følgende opfordring: »Prøv at fokusere på de gode øjeblikke og nyd dem, når de er der.«

Hvis man ikke var blandt publikum i torsdags og gerne vil se filmen – eller måske bare vil gense den, så viser Dragør Bio »Falling« igen i perioden fra torsdag den 12. til onsdag den 18. november.