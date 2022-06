Stjerner i natten tilbage

Efter to års coronapause var »Stjerner i Natten« fredag den 3. juni tilbage på Kalvebod Fælled – ved Naturcenter Amager.

De lokale får i området har sikkert kunnet fornemme, at der var noget på færde. Fremmede lyde og dufte begyndte at vandre over fælleden. Tromme- og menneskelyde og -dufte blev blandet med røgen fra optændte bål.

Stjerner i Natten var ikke kun til glæde for de lokale får, men også for de tusinder af fremmødte publikummer, der denne eftermiddag og aften kunne lade sig underholde af farverige cirkusprinsesser, fortællinger og musik.

Stemningen summede i sommersolen, da Tårnbys borgmester Allan S. Andersen fra musikscenen officielt åbnede arrangementet.

Ved på gruspladsen havde Cirkus Aroma taget opstilling og sørgede for at fylde området med lyden af latter og leg. Børn og forældre fornøjede sig ved at gøgle sig igennem jonglering, et kaos af ethjulede cykler, trippende stylter og tallerkner på snurrende pinde.

På en lille runde scene ved kanten af Kalvebod Fælled bød capoeira-kæmperne op til brasiliansk kampdans – flankeret i det fjerne af scenekunstkompagniet GLiMT, hvis stunts fik publikum til at gispe efter vejret og glædes over, at de ikke selv befandt på den tynde line.