Støtte til frivilligt socialt arbejde

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (SSAU) uddelte mandag den 10. august midler til frivilligt, socialt arbejde.

Fem foreninger havde ansøgt om et samlet beløb på 48.500 kr. Alle fem fik tildelt støttemidler – dog fik en enkelt forening ikke det fulde beløb.

Ansøgerne

Parkinson Klub Amagerland modtog 10.000 kr. til dække udgifter til møder og foredrag om sygdommen og arbejder for at skabe socialt samvær for parkinsonramte og deres familier.

Der var 5.000 kr. til Scleroseforeningens lokalafdeling Dragør og Tårnby, som søgte om støtte til udgifter i forbindelse med foredrag, udflugter, sommerfest, ungekontakt, julefest, bycaféen m.v.

Børns Vilkår havde ansøgt om 25.000 kr. – men fik kun bevilliget 5.000 kr. til frivillig rådgivning af socialt udsatte børn og unge på BørneTelefonen i Dragør Kommune.

Besøgstjenesten ved Drag-ør Aktivitetshus modtog 5.000 kr. i deres kamp for forebyggelse af ensomhed og for forbedring af livskvalitet hos enlige borgere i Dragør Kommune.

Endelig var der 3.500 kr. til Ældre Sagen, lokalafdeling Tårnby. Midlerne skal bruges til vågetjenesten, som døgnet rundt våger over borgere, der ingen pårørende har, eller aflaster de døendes pårørende.

Ny ansøgningsrunde

Dragør Kommune har afsat 100.000 kr. til at støtte det sociale arbejde. Ved mandagens uddeling besluttede SSAU at støtte med 28.500 kr. Samtidig besluttede udvalget at lave en ny ansøgningsrunde.

Ifølge Servicelovens §18 skal der årligt afsættes et beløb til frivilligt, socialt arbejde.

SSAU besluttede i april måned sidste år, at midlerne skal bruges på at støtte foreninger og organisationers aktiviter, hvis målgruppe er bosiddende i Dragør Kommune. Selve aktiviteten skal udføres med henblik på at forbygge eller forhindre sociale eller sundhedsmæssige problemer og skal i overvejende grad udføres af frivillige. Ifølge handlingsplanen for Dragør Kommunes ældrepolitik var der i år et særligt tema, nemlig prioritering af initiativer, som forbygger ensomhed eller fremmer en sund livsstil blandt ældre.

Det fremgår ikke, hvornår der er deadline til den nye ansøgningsrunde.

TM