Støtte til skolerne

Dragør Kommune modtager i år 1,4 mio. kr. til løft af skolerne

Dragør Kommunes forvaltning informerede torsdag den 11. marts Skoleudvalget om, at Dragør Kommune kan se frem til at modtage godt 1,4 mio. kr. fra en statspulje til løft af folkeskolerne. Pengene vil blive udbetalt i fire rater.

Det økonomiske tilskud, som Dragør kan nyde godt af, er en del af Finansloven 2020, som blev vedtaget af regeringen med støtte fra Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten.

Der blev afsat mere end 2 mia. kr. til uddeling på landsplan over fire år. Allerede sidste år blev der uddelt 275 mio. kr., og efter den nuværende plan vil denne årlige pulje stige gradvist til 807 mio. kr. i 2023. Planen kan dog ændre sig – og kendes først med sikkerhed, når finanslovene for 2022 og 2023 er faldet på plads. Fastholdes puljerne, forventer forvaltningen, at Dragør Kommune vil modtage henholdsvis 1,9 mio. kr. og 2,2 mio. kr. i de to pågældende år.

Efter ønske fra landspolitikerne er det besluttet, at støtten fortrinsvis skal anvendes til at fastansatte lærere, således der sikres et generelt løft af folkeskolen. Ud over ansættelse af nye lærere i folkeskoleregi må midlerne også anvendes på ungdomsskolernes heltidsundervisning.

Udeskole

I 2020 modtog Dragør Kommune 950.000 kr. fra puljen. Midlerne dengang blev fordelt imellem de tre skole med udgangspunkt i antal spor på den enkelte skole. Det vil sige 25% til Dragør Skole samt 37,5% til både Nordstandskolen og Store Magleby Skole.

Skoleudvalget besluttede i september måned sidste år, at dette års midler skal bruges til at styrke samarbejdet mellem Dragør Ungdomsskole og de tre folkeskoler med henblik på at forbedre udeskolen.

I år fordeles tilskuddet ligeligt imellem kommunens tre folkeskoler med 25% til hver, og den sidste fjerdedel går til Dragør Ungdomsskole.

Skoleudvalget formand, Annette Nyvang (T), er utroligt glad for puljen: »Det er første gang siden folkeskolereformen i 2014, at skolerne modtager så mange midler,« siger hun. Formanden mener, at de ekstra midler går fint i spænd med Dragør Kommunes nye skolepolitik, hvor blandt andet trivsel er et af folkusområderne.

Inden skolerne og ungdomsskolen kan modtage pengene, skal Økonomiudvalget vedtage udbetalingen. Det forventes at ske under sagens behandling på deres næste møde, som er onsdag den 17. marts.

TM