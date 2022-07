Vi har modtaget:

Stop beton-landskab

Økonomiudvalget har på sit møde onsdag den 22. juni besluttet at være positiv over for et skaterbaneanlæg ved Dragør Havn, hvis der kan skaffes privat finansiering dertil.

Anlægget, der griber ind i fredningen for kysten på Sydamager, skal forsynes med en række volde, ramper og baner med betonlag på 12 cm tykkelse. Udvalgets beslutning kommer efter, at Fredningsnævnet for København noget uventet og uforståeligt har givet dispensation fra fredningen.

De private forslagsstillere bag anlægget mener, at der kun er tale om en udvidelse af den nuværende skaterbane på 200 m2, men i realiteten er der tale om et helt nyt anlæg på 750 m2 med en meget speciel udformning.

Det er selvfølgelig dejligt for unge skatere med en skaterpark. Man må bare gøre sig klart, at der er mange andre interesser, der knytter sig til området og havnemiljøet, end at skate. Havnen bør alle være fælles om, og dens arealer skal brugsmæssigt ikke forbeholdes en begrænset gruppe, herunder ej skatere. Hvad med mellem- og ældregruppen, der bare gerne vil bevare det hyggelige havnemiljø og helst vil have noget harmonisk og kønt at se på? Skal Dragør Havn efterhånden »udvikles« til en stor legeplads for aktiviteter, der ikke har noget med vand og havn at gøre?

Fredningens formål går ikke kun ud på at forbedre mulighederne for det aktuelle områdes anvendelse til fritidsaktiviteter, men også om at beskytte de biologiske, landskabelige og kulturhistoriske værdier. I denne sag er den landskabelige interesse overhovedet ikke indgået i fredningsnævnets afgørelse. Afgørelsen er uden forståelse for stedets karakter i forhold til oplevelsen af den grønne eng foran den gamle by. Skateranlægget vil reducere det frie udsyn ud mod sundet fra fronten af den gamle by, og anlægget er så dominerende og fremmedartet i sin karakter, at det kompromitterer by og havn som kulturmiljø.

Alle befolkningsgrupper i Dragør har med rette en særlig forkærlighed for havnen, dens særlige miljø og omgivelser. Og vi har en by og havn, hvor bevaringsværdierne er så åbenlyse, at alle bør værne om dem, når man planlægger og bygger nyt.

Det særlige miljø, Dragørs grundlæggende kendemærke, bør alle respektere og bringe videre, også til de unge generationer.

En bedre løsning

Dragør Kommune har i kommuneplan og Lokalplan 45 fastlagt til større sports- og fritidsområde ved Hollænderhallen, hvor der allerede er anlagt boldklub og flere boldbaner m.m. Dette sports- og fritidsområde er så stort, at det også må kunne rumme et skaterbaneanlæg, som passer ind i sammenhængen og ikke er afhængigt af en placering ved vandet. Og Hollænderhallen ligger geografisk centralt i kommunen. Hvis man kan gå til fodbold ved Hollænderhallen, må man også kunne gå eller cykle for at skate der. Og selve skateranlægget kan gøres både højere og mere udfordrende der, end det kan ved en placering ved havnen.

