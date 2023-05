Stor interesse for RepairCafé

Mange interesserede var søndag den 30. april mødt op for at høre om RepairCafé-konceptet, som blev præsenteret af Christen Monberg, repræsentant for bestyrelsen i RepairCafé Danmark.

Initiativtager til RepairCafé Dragør Marianne Wolff er overrasket og glad over, at der til inspirationsmødet blev givet tilsagn om deltagelse af yderligere syv frivillige kræfter. Dermed er man med de 12, der allerede forinden havde tilmeldt sig ad andre kanaler, oppe på hele 19 frivillige i den lokale afdeling.

»Det kan kun blive en succes med så megen opbakning, nu skal vi bare have udbredt nyheden, så brugerne kommer,« lyder det fra Marianne Wolff.

RepairCaféerne rundt om i Danmark drives udelukkende af frivillige og er således gratis for brugerne. Formålet med caféerne er at begrænse mængden af produkter, der sine deres dage på genbrugspladsen i stedet for at blive repareret. Det kan være elartikler, tøj, møbler, lamper osv.

Afholdelse af den første RepairCafé Dragør sker søndag den 11. juni kl. 14–17 i lokaler stillet til rådighed af Dragørs Aktivitetshus, Wiedergården.

Læs mere om RepairCafé på repaircafedanmark.dk