Stor kystdag

»Jeg hilser den statslige arbejdsgruppe velkommen,« sagde Kenneth Gøtterup og fortsatte: »Vandet flytter sig ikke efter kommunegrænser, og kystsikring bør være en statslig opgave. Vi er som kommuner meget forskelligt udfordret på kystsikringen.«

Dog er borgmesteren bekymret over, at der i kommissoriet er beskrevet, at der for staten er en let løsning for sikring af den kritiske infrastruktur. Denne lette løsning er, at diget føres langs Kastrup halvø og fortsætter bag om Dragør hele vejen til Vest-amager- og Ullerup-diget.

»Sker dette, vil Dragør blive placeret på perronen på den forkerte side af diget. Konsekvenserne af dette, tror jeg, vil være uoverstigelige for Dragør Kommune,« sagde borgmesteren.

Sund & Bælts tilbud

Sund & Bælt har efter et møde med borgmesteren i 2018 tilbudt at etablere kystsikring på Nordstranden i form af et fremskudt dige – et tilbud, der har været megen debat om, lød det fra Kenneth Gøtterup.

I kommunalbestyrelsen er det vedtaget, at sagen skal belyses ordentligt i form af en juridisk, økonomisk og teknisk vurdering.

Sund & Bælts tilbud omfatter et dige, der løber fra svinget på Kastrup halvø (ved lufthavnen) til Dragør Havn, udgravning af Nordstrandsbugten på indersiden af diget til 3 meters dybde og dertil en mindre bådsluse i hver ende af diget. Sund & Bælt vil betale for anlæg af diget – inden for en bestemt økonomisk ramme – og måske også for den fremtidig vedligeholdelse. Dragør Kommune og borgerne vil kunne definere anvendelsen af området, hvilket har betydning for, hvordan diget bygges – dog skal diget bygges til en 10.000-årshændelse svarende til en højde på 4,7 meter.

Sidste chance for input

De tre møder blev filmet, og når optagelserne er blevet redigeret, vil de blive lagt op på Dragør Kommunes hjemmeside – dragoer.dk

Via samme hjemmeside er det lidt endnu også muligt at sende sine input til kommunalpolitikernes kommende behandling af sagen. Sidste chance for indsendelse af materialer og input til kommunen er nu på fredag, den 3. marts.

