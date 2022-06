Store navne gæster Dragør Fort

Nu er det kun få dage til første omgang af »Fortet Live« løber af stablen.

I sidste uges udgave af Dragør Nyt kunne man læse om de to bands Lord Siva og Enjoy The Silence, der underholder fredag den 24. juni – og i denne udgave kastes et blik på lørdagsprogrammet, hvor der vil være optræden af Ericka Jane og Scarlett Pleasure.

Ericka Jane

Ericka Janes lyd er uptempo pop med 90’er-»vibes«. Inspirationen kommer fra artister såsom Rihanna, Dua Lipa og Beyonce.

Den filippinskfødte pop-sangerinde Ericka Jane uploadede som 16-årig Drake-numret »Marvin’s Room« på og fik lynhurtigt over 100.000 visninger. Derefter kom der stor opmærksomhed på hende. Hun begyndte for alvor at arbejde med sin musik. Hun har nu flere end 25 millioner streams i bagagen, blandt andet med hittene »We all«, »Favorite Lie« og »Bad Like You«, og har desuden arbejdet med artisterne Skinz, Duné, Andreas Odbjerg og Christopher.

Ericka Jane har spillet i The Voice 2018, på Grøn Koncert, Øresound, Wonderfestiwall og på Lille Fredag i Tivoli, og sidste efterår turnerede hun som support for Drew Sycamore.

I starten af 2021 udgav Ericka Jane tracket »I Say Stupid Things«, som gik nummer et på den danske radiohitliste.

Scarlet Pleasure

Et varmt pust fra sydligere breddegrader strømmer ud mod publikum, når Scarlet Pleasure med et lækkert bagkatalog og en ukuelig liveenergi går i gang.

Siden debuten i 2014 har trioen, der består af Emil Goll (sang), Joachim Dencker (trommer) og Alexander Malone (bas), udsendt en lind strøm af hitsingler. Den har krydset 200 millioner afspilninger på nettet, spillet udsolgte koncerter, startet fester på de største festivalscener og bragt 90’erne til live.

Næsten som en konsekvens af det til tider mørke og kølige skandinaviske klima, som Scarlet Pleasure er et produkt af, demonstrerer trioen et unikt talent for at sende publikum på en lang og smagfuld rejse til varmere himmelstrøg. Varmen forplanter sig for alvor, når Scarlet Pleasure indtager en scene og giver et af landets mest hidsige energi-boosts med god »bounce« og helstøbt festenergi.

Fest på Dragør Fort

Der er dømt musikalsk fest, når de fire koncerterne løber af stablen på Dragør Fort fredag den 24. og lørdag den 25. juni, begge dage fra kl. 16 til kl. 24.

De første timer, frem koncerterne skydes i gang kl. 19.30, foregår underholdningen ved dj-musik.

Se flere info om det nye musikkoncept »Fortet Live« og artisterne på hjemmesiden fortet-live.dk eller i Dragør Nyt nr. 22 og nr. 24.

Artiklerne kan læses online på dragoer-nyt.dk