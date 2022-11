Store politiøvelser

Med start fra i går, onsdag, og frem til 1. december holder Københavns Politi sammen med kollegaer fra flere sjællandske politikredse øvelser i Dragør og Kongelunden.

Her skal de blandt andet træne det såkaldte MIK-koncept, som bruges ved optøjer i forbindelse med demonstrationer og fodboldkampe, fortæller politikommissær ved Københavns Politi, Claus Silkjær.

Ud over politifolk, som vil være iført fuldt indsatsudstyr, vil flere hundrede figuranter deltage, hvoraf en del vil agere demonstranter, som vil blive ledsaget af politiet og eventuelt anholdt.

Politiet forventer deltagelse af 400–500 personer i øvelserne per dag – et antal, som, politiet erkender, vil komme til at fylde en del i landskabet hen over øvelsesdagene, og derfor håber på forståelse hos beboere og besøgende i området, lyder det fra Claus Silkjær.

Øvelserne vil blive holdt i dagstimerne (kl. ca. 8–18) over følgende fire dage: onsdag den 9. november, torsdag den 10. november, onsdag den 30. november samt torsdag den 1. december.

BB