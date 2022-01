Vi har modtaget:

Stormflodsdige

Holdning blandt Dragørs og Danmarks befolkning i det hele taget ændrer sig

Hvad er ligheden imellem et stormflodsdige i Dragør og atomkraft? Det er noget, man har diskuteret i årevis uden at nå frem til brugbare løsninger.

Men der er heldigvis skred i tingene.

I Dragør er befolkningen klar over, at et dige er nødvendigt nu, og i befolkningen på landsplan er stemningen ved at vende til fordel for atomkraft for første gang i 50 år.

Vandstanden er steget som følge af det varmere klima, der skyldes CO 2 -udledning. Atomkraft er den eneste kendte rene energiform, der effektivt kan bringe Danmarks CO 2 -aftryk sydpå. Vindmøller er et alternativ, der skæmmer hav og land, men værst – de står stille, når det ikke blæser, hvilket kræver, at andre CO 2 -udledende energikilder startes op.

Så længe Danmark er med til at svine med miljøet, må vi være med til at sikre vore lavtliggende kystområder mod stormflodsoversvømmelser.

Dragør har i forhold til kommunens størrelse en meget lav, lang og usikret kystlinje. Diskussionen bølger frem og tilbage om højde på diger, fremskudte diger, finansiering osv.