Forpagtning af Hollænderhallens café er sendt i udbud. Arkivfoto: Thomas Mose.

Stort cafeteria kommer sandsynligvis tilbage til Hollænderhallen

Ny forpagter af Hollænderhallen kan få lov til at genetablere cafeteria i dansesalen. Og så skal der holdes meget længere åbent

Af Rasmus Mark Pedersen



Der skal en ny forpagter til Hollænderhallens køkken og cafeteria, efter den nuværende har opsagt aftalen og siden forladt hallen.

Dette betyder, at forpagtningen skal i udbud, men før det kan ske, skal der tages stilling til betingelserne for en ny forpagtningsaftale.

En væsentlig nyhed for brugerne er, at der er håndfaste krav til, hvor længe forpagteren skal holde åbent.

På hverdage skal caféen have åbent fra kl. 14 til mindst kl. 20 – og i weekender fra kl. 10 til mindst kl. 14. Caféen skal desuden have åbent 30 minutter efter sidste aktivitet i hallerne, kampe eller stævner, og åbningstiden kan udvides ved behov i forbindelse med arrangementer.

Længere åbningstider har været meget efterspurgt. Den hidtidige forpagter var nemlig gået over til forudbestilling af mad, der skulle afhentes i et kort tidsrum.

Nyt, stort cafeteria

En anden nyhed er faktisk at gå tilbage til fortiden: En ny forpagter har muligheden for at lave den nuværende dansesal om til et cafeteria – ligesom rummet var i gamle dage.

I dag består forpagtningen kun af et stort produktionskøkken, der primært kan bruges til catering, og så et lille kioskområde i stueplan, hvor det ikke er muligt at tilberede mad.

I fremtiden vil det oprindelige, store cafeterialokale på første sal også indgå i aftalen, og derfor vil der være mulighed for at servere varm mad for brugerne af hallen. Det forventes også give en forpagter bedre mulighed for at få økonomi i, at der altså skal være personale i hallen i længere tid.

Så hvis man drømmer sig tilbage til at nyde en flaske Solita-appelsinjuice med papir, mens man kigger ned på den igangværende håndboldkamp, som denne skribent gjorde det i sin barndom, så kan det muligvis godt lade sig gøre i fremtiden. Hvis altså at en fremtidig forpagter gerne vil genetablere cafeteriet – og det i øvrigt stadig er muligt at skaffe Solita.

En million kroner

Kommunen vil betale for en omdannelse af rummet til cafeteria inklusive et vindue ud til hallen.

Aktiviterne i dansesalen, der bliver brugt af tre til fire foreninger på fast basis, vil i stedet for blive flyttet til et lokale på 2. sal, hvor Hollænderhallens Bibliotek førhen lå.

En eventuel omdannelse af dansesalen til cafeteria anslås at koste en million kroner – penge, som vil blive finansieret gennem en udskydelse af renovering af omklædningsfaciliteterne i hallen.

Udgifterne til omdannelsen inkluderer åbning af en serviceluge til køkkenet, retablering af vinduet til hallen samt fjernelse af akustikplader, maling og gulvrenovering.

Derudover skal der indkøbes diverse køkkenudstyr og køleskabe. En certificeret brandrådgiver skal inddrages, og der skal søges godkendelse fra Fødevarestyrelsen.

Udbuddet af forpagtningen af Hollænderhallens køkken og cafeteria følger en struktureret proces, hvor tilbudsgiverne skal indsende deres forslag til drift og eventuelle ændringer – herunder brugen af dansesalen som cafeteria.

Penge og økologi

De indkomne bud vil primært blive prioriteret ud fra, hvor mange penge forpagteren vil give kommunen for forpagtningen.

Men politikerne forventer også, at tilbudsgiverne dokumenterer deres branchekendskab og præsenterer planer for at opnå et af økologimærkerne.

Den nye forpagtningsaftale indeholder flere ændringer sammenlignet med den nuværende kontrakt.

En væsentlig ændring er, at den kommende forpagter selv skal stå for fremtidige udskiftninger af køkkenudstyr, hvor det tidligere var Dragør Kommune, der havde dette ansvar. Der indgås en aftale om kommunens overtagelse af udstyr ved aftalens ophør – baseret på en afskrivningsberegning.

Desuden skal forpagteren fremover betale for alt forbrug af vand, varme og el. Der installeres målere for at kunne beregne disse udgifter.

Administrationen er blevet bemyndiget til at udarbejde udbudsmaterialet og gennemføre udbuddet. Beslutningen om at omdanne dansesalen til cafeteria tages først endeligt, når de konkrete tilbud er modtaget og evalueret.