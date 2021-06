Nyt fra Dragør Boldklub:

Stort nederlag på udebane

Hvidovre IF 2–DB 5–1

Søndag den 13. juni skulle Dragør Boldklubs 1. seniorhold (DB) spille sin sidste kamp i københavnsserien, men der er dog stadig et hængeparti omkring kampen imod NB Bornholm, som blev udsat. Skal den spilles – og i givet fald hvornår er stadig uvist, da DBU København ved redaktionens deadline, mandag, endnu ikke har nogen melding.

Kampen imod Hvidovre IF 2 (HIF) blev uvist af hvilken grund spillet på en kunstgræsbane på Avedøre Stadion, der har masser af græsbaner til rådighed.

Kampen startede mareridtsagtig for DB, der allerede i det 13. minut var bagud 2–0.

DB-holdet var krydret med erfarne og helt unge, nye spillere. I de seneste to pokalkampe har træner Mark Hemmingsen prøvet at spille flere unge ind på holdet. I denne kamp var Tobias Oppermann, Julius Krüger og Albert Skytte en del af holdet. Tidligere havde Marcus Braager, Jonathan Tamstrup, Jonas Pedersen og Sigurd Thomsen fået chancen.

Jamie Carter spillede imod HIF sin kamp nummer 300 for DB. Det er en præstation, som ganske få spillere når nu om dage. Carter har (indtil videre) scoret imponerende 109 mål siden sin debut i 2004. Hvis ikke det lige var for flere alvorlige knæskader, havde Carter nok for længe siden tangeret eller slået klubrekorden på 348 kampe.