Strandparken igen igen

Rotter er skadedyr, der kan overføre utallige sygdomme til både mennesker og husdyr. Derfor skal rottebekæmpelse tages ekstremt alvorligt. Spørgsmålet er, om Boligselskabet Strandparken gør det.

Den 17. marts bemærkede jeg, at min kat intenst fulgte aktiviteter i både gulve og vægge. Ejendomskontoret mente, at det var mus, og man rådede mig til at bruge musekorn og fælder. Men den 11. maj fangede min kat en rotte i haven, og jeg kontaktede kommunen, som sendte en ualmindelig grundig og ansvarsfuld rottefænger forbi for at gennemgå min bolig. Han anbefalede i den forbindelse tv-inspektion af både regnvandsbrønde og kloakker, der går ind under boligen.

Den 30. juni rykkede jeg skriftligt Strandparken for udfaldet af undersøgelsen. Men uden resultat.

Et enkelt rottepar kan på et år blive til mere end 800 rotter. Jeg har nu i over fire måneder haft aktiviteter i gulve og vægge. Det er skræmmende, både for mig og mine naboer.

