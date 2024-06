Formandens rækkehushave på Rødtjørnen. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

Strandparkens stærke mand

Søren Keldorff har stået i spidsen for boligforeningen Strandparken i mere end 10 år og står nu som formand over for nogle omfattende renoveringsplaner

Af Anders Brøndsholm og Rasmus Mark Pedersen



Strandparken er byens helt store boligforening, og i spidsen for den står en formand, som har boet i foreningen i snart 50 år.

Søren Keldorff hedder formanden, som har sin daglige gang i sit rækkehus på Rødtjørnen 105, hvor han i år kan fejre 40-års-jubilæum.

»Jeg synes jo, at Dragør er et godt sted at bo, fordi byen har så mange gode kvaliteter. Der er tæt til naturen, men der er også tæt til storbyen,« forklarer Søren Keldorff.

Strandparken står over for nogle store renoveringsplaner, og Dragør Nyt har derfor taget en snak med formanden. Både for at høre om planerne – men også lidt om hans tid som formand.

Hjemmefødning

Søren Keldorff har været formand for Strandparken i 12 år, men hans historie med Strandparken starter længe før det. Han har faktisk næsten boet i boligforening hele sit voksne liv.

»Jeg har boet her, nærmest lige siden jeg flyttede hjemmefra. Jeg nåede at bo på to forskellige værelser, inden jeg rykkede ind i Strandparken engang midt i 1970’erne,« fortæller formanden.

Før Strandparken boede han også i Dragør, hvor han er vokset op. Sådan næsten da. Hans forældre flyttede til Dragør i 1953 – og selv er han født i 1951.

Forældrene ejede og drev Samo Renseri, dengang de stadig lå på Kongevejen. På det tidspunkt boede familien oven på butikken, men det skulle ændre sig, da forældrene fik endnu et renseri.

»Efter de åbnede endnu en butik i Dragør Centret, så flyttede de ud på Raagaards Allé i 1967, og det var derfra, at jeg flyttede hjemmefra,« forklarer Søren Keldorff.

Han har derfor altid boet i Dragør – og altså i en stor del af sit liv i det samme område på Sydstranden – noget, folk da også har lavet lidt sjov med.

»Der er nogle ondskabsfulde folk, der siger, at jeg er hjemmefødning og har moderbinding, fordi jeg aldrig er kommet særligt langt væk og har boet fem forskellige steder indenfor 500 meter langs Krudttårnsvej,« siger Søren Keldorff med et smil på læben.

Hans skoletid foregik på Dragør Skole, og efter en studentereksamen fra Tårnby Gymnasium læste Søren Keldorff først samfundsfag og senere statskundskab.

Efter studietiden fik han først job i Arbejds- og Socialministeriet, mere specifikt i Pensionsstyrelsen, og senere i ATP.

Vejen til formandsposten

Søren Keldorff gik på pension for ni år siden og fik på den måde lidt bedre tid til sit hverv som formand for Strandparken, som han selv forklarer, at han »bruger mange timer på«.

Men hvordan blev han egentlig formand?

Han har som sagt boet i Rødtjørnen nummer 105 i nu 40 år, men han har langt fra været en del af beboerdemokratiet så længe.

»Indtil for 12 år siden, deltog jeg i det årlige beboermøde og lidt andet forskelligt, men ellers var jeg ikke aktiv i beboerdemokratiet,« siger Søren Keldorff.

Det skulle dog ændre sig, da han kom ind i afdelingsbestyrelsen for Rødtjørnen – også kendt som Afdeling 5. Derfra gik der ikke lang tid, før han blev formand for hele organisationsbestyrelsen, hvilket han har været lige siden.

Omfattende renovering

En del af de mange timer, som bliver brugt på formandskabet for den store boligforening, går lige nu på de store renoveringsplaner, som Strandparken står over for.

Helt simpelt fortalt, så kan planerne deles op i to projekter: Ét i boligforeningens Afdeling 1, som er de hvide lejlighedsblokke på Krudttårnsvej, og ét andet i Afdeling 5, som er de røde rækkehuse på Rødtjørnen.

Ud af de to projekter, så er det renoveringsplanerne i Afdeling 1, der kører mest på skinner.

»Det er så godt som færdigprojekteret, og der er et afdelingsmøde, som har godkendt de fornyede planer for renoveringen. Det er en ret omfattende renovering,« fortæller Søren Keldorff.

Den omfattende renovering af bygningerne består i, at der skal laves fugtsikring i bunden af bygninger og tilgængelighedsboliger i stueetagen. Det sidste kræver, at der etableres niveaufri adgang i boligerne.

»Det bliver ikke handicapboliger, men kort sagt betyder det, at man i køkken og badeværelse vil kunne komme rundt med en kørestol eller rollator, uden at der er dørtrin eller andet, som forhindrer det,« forklarer formanden.

Søren Keldorff har været formand for Boligselskabet Strandparken i 12 år. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

Han påpeger også, at det stadig vil være helt almindelige familieboliger, og at man således ikke skal opfylde særlige krav for at kunne bo der.

På grund af renovering i stueetagen vil beboerne der skulle genhuses i en periode, mens arbejdet står på. Her er det dog en fordel, at Strandparken råder over mange boliger.

»Alle i stueetagen skal genhuses, og der arbejder vi på at skabe genhusningsboliger indenfor egne rækker,« oplyser Søren Keldorff med henvisning til, at de tidligere har ansøgt om at bruge et kommunalt areal ved Hvidtjørnen og fået nej.

Ud over de to dele, så er der også planer om en ny facade med mere isolering, nyt tag på bygningerne og forskelligt kloak- og elektrikerarbejde.

»Det hele kommer som følge af, at den gamle Strandparken er mere end 60 år gammel og derfor trænger til en kærlig hånd. Det er så det, der sker nu,« siger formanden.

Planerne for afdeling 5

Selvom planerne for Afdeling 1 således »kører på skinner«, så kan man ikke sige helt det samme om renoveringsplanerne for Afdeling 5.

Renoveringen her skulle oprindeligt være sket samtidigt med den i Afdeling 1, men det ser ikke ud til at lykkes.

»Nu er der sket det, at renoveringen af Afdeling 5 er sat på pause. Landsbyggefonden mener ikke, at skønnene for den fremtidige husleje og budgettet for udgifterne til renoveringsplanerne hænger sammen,« siger Søren Keldorff.

Landsbyggefonden har derfor, helt »ekstraordinært« ifølge formanden selv, sagt, at man bør undersøge, om der kan laves en såkaldt »sokkelrenovering« i boligerne.

Det foregår ved, at man lader fundamentet for huset stå, men så til gengæld renoverer eller skifter hele soklen ud, som står mellem fundamentet og ydermurene, særligt for at forhindre problemer med fugt i boligerne.

Undersøgelsen, forventer Søren Keldorff, er færdig i det tidlige efterår, hvorefter man så skal tage stilling til planerne igen. Han oplyser dog, at det kan blive en fordel, da nye planer kan åbne op for mere støtte.

»Det gunstige ved det her er, at det så åbner op for, at Landsbyggefonden kan støtte renovering i et større omfang, end de kunne i den gamle model. Hvis alt går godt, så vil det betyde, at man får nogle nye boliger til en lavere husleje, end i den gamle plan,« siger han.

De nye planer vil betyde, at man reelt set starter et helt nyt projekt op. Derfor vil man også skulle lave et nyt rådgiverudbud, før der efterfølgende vil kunne laves en ny projektering for planerne.

»Det indebærer så også, at Strandparkens beboerdemokrati skal tage stilling til, hvordan de overordnede rammer vil være for projektet,« siger Søren Keldorff.

Sunde boliger

Når det at være formand kræver så megen tid, så skal der også være en sund portion motivation for at varetage opgaven. Det har Søren Keldorff heldigvis også, og for ham bunder det i hele tankegangen med almene boliger.

»Jeg synes, det er vigtigt, at det danske samfund tilbyder gode og sunde boliger til en pris, som er til at betale for almindelige mennesker. Så jeg har et politisk formål med det her,« forklarer han og fortsætter:

»Folk, der har boet i Dragør Kommune, vil jo også vide, at jeg har en fortid i SF, hvor jeg har været både kommunalpolitisk og landspolitisk aktiv. Det sociale engagement afspejler sig også i det, jeg vil lave her som formand.«

Den motivation hjælper ham, for det er ikke altid lige let at sidde som formand. Det handler ikke så meget om pres fra medlemmerne af boligforeningen, hvor han fortæller, at han klart møder flest positive kommentarer. Det handler i stedet for om, at man som formand nogle gange skal have det virkelig lange lys på.

»Indimellem kan jeg godt være lidt træt af processerne. Man kan for eksempel sige, at de første formelle tanker om en plan for renovering af Afdeling 5 er fra 2017, og nu er vi i 2024. Men så er det godt, at der er det her gode formål med det hele,« siger han.

Søren Keldorff har da heller ingen planer om selv at stoppe som formand lige foreløbigt. Adspurgt hvad fremtiden bringer, forklarer han, at han faktisk ikke har tænkt så meget over det.

»Jeg tager livet, som det kommer, så det har jeg slet ikke taget stilling til. Jeg fortsætter indtil videre, så længe folk vil støtte det,« afslutter han.