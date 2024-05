Duoen giver også lidt musikundervisning. Foto: TorbenStender.

Strygerkoncert for de mindste

Af Mikael Sonne



Duo Cherubino underholdt de mindste, da Dragør Kirke lørdag den 11. maj atter afholdt deres arrangement LørdagsLyd – Musik for de mindste.

Duoen, der består af de kongelige kapelmusici Tina Træholt og Inge Husted Andersen, opførte på strygere deres egen fortolkning af fortællingen »Gullivers Rejser«.

Strygerne, som koncerten blev fremført på, var violiner – og de to violnister gav også børnene muligheden for under kyndig vejledning at prøve kræfter med strygeinstrumentet.