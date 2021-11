Stumfilm i kirken

Lørdag den 27. november kl. 15.30 vil Store Magleby Kirkes orgel ledsage fremvisningen af den svenske stumfilmklassiker »Hr. Arnes penge«.

De mange tekniske muligheder, som filmproducenter og -instruktører har i dag for at få et iøjenfaldende resultat, står på skuldrene af mere end 100 års landvindinger – og fra starten af det 20. århundrede var der end ikke lyd på film.

Mange har sikkert hørt om kino-orglerne, og nu giver Store Magleby Kirke mulighed for, at man selv kan opleve en film med live orgel-akkompagnement. Ved tangenterne sidder den franske organist Thomas Ospital.

Gratis adgang.