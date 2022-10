Succesfuld besøgseftermiddag

I indskoling var der en hjemmelavet dyre- og krabbebod, en stand, hvor man kunne blive klogere på Christoffer Columbus, og en stand, hvor man kunne gå i de gådefulde dinosaures fodspor ... og var det måske et dinosauræg, der var ved at udklække i atriumgården?

Mellemtrinnet havde lavet et rumlaboratorium – et visuelt og auditivt oplevelsesrum med læren om verdens opståen. Og de gådefulde opdagelsesrejsende blev vakt til live gennem modeller og præsentationer.

I udskolingen var temaet den gådefulde mikroverden. Her blev fremført viden om dafnier, bjørnedyr, bakterier samt elevernes egne bud på fremtidsscenarier. Gæsterne kunne endda under overskriften »Robotterne kommer« bygge robotter af LEGO, og så var der også mulighed for at skabe sin egen kunst i vand og undersøge og fordybe sig i madens gådefulde kemi.

Sidst, men ikke mindst havde 10. årgang skabt et fantastisk museum – et slags gerningssted og politigård, hvor man kunne være med til at løse en mordgåde og ovenikøbet få taget sit eget forbryderfoto.

Udmelingen fra elever og personale på alle tre skoler lyder på stor tilfredhed med både dagens forløb og dens mange gæster, som viste deres interesse for, hvad skolerne havde beskæftiget sig med under naturvidenskabsfestivalen.