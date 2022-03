Succesfuld Harry Potter-temaaften

Tre uger inden den årlige Harry Potter-aften skulle løbe af stablen på Dragør Bibliotek, var billetterne allerede udsolgt – med 30 på venteliste. Efter en succesfuld aften forrige år, en coronaaflysning sidste år og en ditto-udskydelse dette år, var deltagerne mere end klar, da biblioteket torsdag aften blev forvandlet til Hogwarts – en skole for heksekunster og troldmandsskab.

Biblioteket måtte på dagen flytte den betjente åbningstid til Hollænderhallen og lukke biblioteket helt for at kunne nå at gennemføre forvandlingen, inden de 51 børn og voksne skulle træde gennem døren til den magiske aften.

Som første punkt blev alle børn og voksne med hjælp af fordelingshatten fordelt på de fire kollegier. Og derefter blev der taget hul på kollegie-turneringen, hvor pointene blev udløst ved at spille quidditch, løse opgaver eller at være en god kammerat.

Aftenen var spækket med oplevelser det magiske univers. Man blive spået i Døde Poeters Klub, på loftet var de magiske dyr sluppet løs, i salen kunne man lave tryllestave og drageæg, på børnebiblioteket kunne man plante en magisk bønne, og i udlånet kunne man lave Luna Love-goods særlige halskæde.