Succesfuld roskole

Efter coronanedlukningen har Dragør Roklub forsøgt noget nyt – en roskole, hvor interesserrede havde mulighed for at se, hvad Dragør Roklub har at byde på ... og det blev en stor succes.

»Det var dejligt at se den store interesse for klubben,« lyder det fra Helle Brünnich Pedersen, der er Rochef i Dragør Roklub.

Roskolen blev afviklet over to dage, lørdag den 12. og onsdag den 16. juni, og nogle valgte at deltage begge dage – andre kun den ene. Og en del af deltagerne har siden været ude at ro på de normale fællesroninger.

Deltagerne blev introduceret i rotaget af Morten Juel Hansen, der med baggrund som kaproer til dagligt træner de unge kaproere. Mark Van Herk, Lars Lindhardt, Martin Brünnich Rasmussen og Helle Brünnich Pedersen bidrog med viden om turroning og klubbens sociale liv.

Flere medlemmer

Roskolen har siden givet Dragør Roklub en medlemsmæssig saltvandsindsprøjtning. Den meget blandede medlemsskare i klubben består af begge køn og alle aldersklasser fra 10 år og opefter. De ældste, aktive roere er noget over 80 år.

De unge, der gerne kommer hjem med medaljer og pokaler fra de stævner, de har deltaget i, ror mandag og torsdag. Tirsdag er der »sved på panden«-roning – det er alt hvad man kan-roning i en time. Onsdag er der pensionistroning om formiddagen – her kan der også godt komme sved på panden ... når vejret er varmt. Søndag formiddag er der roning for alle, der har lyst – her består holdene af mænd og kvinder i alle aldersklasser.

Ikke kun roning

Ud over en række selskabelige arrangementer i klubbens lokaler i Tolderens hus, hvor medlemmerne plejer at skiftes til at stå for madlavningen, har Dragør Roklub også andre aktiviteter på programmet om vinteren – når covid-19 altså ikke lige forhindrer det. Der bydes her gerne på både svømning, volleyball, rospinning og ergometerroning.

Dragør Roklub håber inden for de næste år at få mulighed for at udvide den ene af bådhallerne, så der kan blive plads til nye både til alle de nye medlemmer.