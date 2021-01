Vi har modtaget:

Når den sunde fornuft indfinder sig

Hurtigere byggesagsbehandling stilles i udsigt i 2021

De mange borgere, der de seneste år har bygget huse, eller rådgivere, der har hjulpet borgere i byggesager, har gang på gang oplevet, at sagsbehandlingen i Dragør er meget langtrukken. Ikke fordi vores medarbejdere ikke gør alt, de kan – for det gør de. Men fordi byggesagsbehandlingen har været underprioriteret i hele denne valgperiode.

Hvad er fakta

Allerede i sidste valgperiode, da Konservative var en del af den politiske ledelse, satte vi fokus på sagsbehandlingstiden, og den blev nedbragt. I denne valgperiode er den steget, og selvom vi flere gange har spurgt til sagen, har udvalgsformanden, Morten Dreyer, ikke haft tilstrækkeligt fokus på løsning af udfordringerne.

Senest i november måned forespurgte Konservative, på baggrund af et antal henvendelser, vi havde fået, forvaltningen om, hvad status på sagsbehandlingen var, og fik blandt andet oplyst, at der verserer et stort antal (30) lovliggørelsessager – og at flere af disse er over to år gamle. Samtidig er der i 2020 modtaget 60% flere henvendelser, end normalt, hvilket medvirker til alt for lange sagsbehandlingstider – og dermed rykker lovliggørelsessager bagerst i sagsbehandlingsforløbet.

Det politiske ansvar

At vores sagsbehandlingstid er langvarig på byggesager er på ingen måder medarbejdernes skyld. Det handler ene og alene om, at man i Dragør ikke har prioriteret byggesagsbehandlingen og har skåret alt for hårdt på området.

Derfor er det også Konservatives klare opfattelse, at det er et politisk ansvar at forbedre forholdene. Vi kan ikke leve med at have en lang sagsbehandlingstid på byggesager. Det drejer sig om familiers livsvilkår, økonomi og store investeringer.

Derfor fremsendte Konservative primo december måned, en beslutningssag til januar 2021-mødet i By, Erhvervs- og Planudvalget – vi foreslår en politisk indgriben og prioritering af opgaverne i kommunen, så der kan komme flere ressourcer til byggesagsområdet.

Dreyer fik sadlet hesten

Vores forslag blev forvaltningen bekendt primo december måned – og dermed også Morten Dreyer som udvalgsformand for området. Morten Dreyer fik samlet sine konstitueringspartnere til kommunalbestyrelsens møde i december måned og stillede under en anden sags behandling et helt konkret forslag om, at forvaltningen skal fremlægge en handleplan for opkvalificering af byggesagsområdet.

Det er dejligt, at Morten Dreyer som udvalgsformand har erkendt alvoren og nu vil være med til, sammen med Konservative, at få rettet op på forholdene. Men det er samtidigt påfaldende, at han og resten af flertallet gang på gang sætter nye, store projekter, der tager forvaltningens fokus væk fra den borgernære sagsbehandling, i søen. Senest eksempler herpå er en ny havnemarina og en ny stor sag om boligbyggeri på Engvej.

Julefreden sænker sig, men vi følger op

Nu får udvalget så en prioritering fremlagt i februar måned. Konservative vil følge dette helt til dørs, for sagsbehandlingstiden skal forbedres på byggesagsområdet. I mellemtiden, mens vi venter, vil vi fra Konservative ønske alle borgere en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Medlem af

kommunalbestyrelsen

Konservative