Sundhedsprofilen 2021

Spørgeskemaundersøgelsen »Hvordan har du det?«, der gennemføres hver fjerde år, igangsættes den 5. februar

Fra begyndelsen af februar og frem til den 12. maj vil Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen rette forespørgsel til omkring 100.000 tilfældigt udvalgte borgere, hvordan de har det i forhold til trivsel, sundhed og sygdom.

Undersøgelsen er en del af en landsdækkende undersøgelse, der med fire års mellemrum indsamler information om sundhedstilstandene hos i alt cirka 300.000 danskere. Der er Center for Klinisk Forskning og Forbyggelse, der står for undersøgelsen i Region Hovedstaden.

I Dragør Kommune vil 2.450 udvalgte borgere modtage invitationen om at deltage i deres digitale eller almindelige postkasse – og besvarelsen af skemaet kan ligeledes ske både digitalt og fysisk. Formålet med undersøgelsen er at kortlægge trivsel, sundhed og sygdom hos borgerne. Deltagerne vil få en række spørgsmål, der tilsammen kan give et indblik i, hvordan befolkningen trives fysisk, mentalt og socialt.

Resultatet vil blive brugt i den løbende indsats for at forbedre folkesundheden.

Det er i år fjerde gang, undersøgelsen afvikles.

