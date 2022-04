Så efter denne særdeles tætte og spændende finale, hvor troen på sejr og viljen til ikke at give op for alvor kom på prøve, kan klubben det næste års tid prale af at have et par danmarksmestre i herredouble i staben. Måske kommer der endda flere til – for i Grindsted er man i den kommende weekend (den 23.–24. april) nået til DM for hold. Og her, i rækken U/9, stiller klubben op med fire kampklare drenge.

Dragør i 3. division

Dragør Badminton spillede anden weekend af april en af sine vigtigste kampe de sidste 10 år, da klubbens 1.-hold, på neutral grund i Værløse, stillede op mod Humlebæk. Kampen gjaldt nemlig pladsen om direkte oprykning til 3. division.