Vi har modtaget:

Svar efterlyses

I sidste nummer af Dragør Nyt er der et lårklaskende morsomt svar (læs Manfred Grafs svar her, red.) på vort læserbrev i forrige udgave af Dragør Nyt (læs debatindlægget her, red.).

Meget, meget teknisk – men hvad vedkommer det os som folkepensionister?

I 1970 byggede vi et arkitekttegnet hus, Ib Swanenflügel. Her er vort affaldsstativ indbygget med låg på køkkenbordet, så det er nemt. Nu har vi fået tre ualmindeligt grimme bøtter stående op ad vort smukke hus.

Svarskriveren hedder Manfred Graf. Det lyder tysk, og de grimme bøtter er åbenbart fabrikeret i Tyskland.

Men der findes også smuk arkitektur i Tyskland, f.eks. Bauhaus i Dessau. Og der kommer også smukke biler fra Tysklands produktionsapparat; f.eks. Porsche, Audi og Mercedes. Ja, vi ejer endda en af disse smukke biler.

Men vi har ikke fået svar på, hvorfor vort smukke, arkitekttegnede hus skal belastes med de grimme bøtter?

Ja, »grimhedspesten« breder sig.

Med venlig hilsen

Anni og Steen Olsen

Fasanvænget 78