Svingende julekoncert

Torsdag den 9. december kl. 19.30–22.00 afholdes der – med optræden af Signe Juhl Kvartet feat. The Swinging Sisters – »Swinging Christmas« i Dragør Kirke.

Frank Sinatra har gjort det, Nat King Cole ligeså – og Ella Fitzgerald har gjort det. Alle de store har lavet en juleplade, hvor der synges de udødelige klassikere, som hører julen til.

Signe Juhl Kvartet feat. The Swinging Sisters vil med flerstemmig sang og cellomusik føre publikum gennem en nostalgisk aften med finurlige arrangementer af gamle danske sange, »close-harmony«-vokaler på de amerikanske evergreens a la de legendariske The Andrew Sisters samt dertil et nordisk »take« på de smukke, hjemlige salmer.

Det alsidige program udført af nogle af landets bedste musikere og sangere vil ganske givet få alle, der møder op, til at komme i den helt rigtige julestemning!

Gratis adgang – husk coranapasset.