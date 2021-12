Swinging Christmas i kirken

Torsdag den 9. december var Dragør Kirke godt fyldt – publikum havde coronapasset klar.

Signe Juhl Kvartet samt The Swinging Sisters leverede en fremragende og underholdende julekoncert, hvor der både var plads gode gamle klassikere fra den amerikanske sangskat udført med smagfuld og knivskarp tre stemmig korsang og til salmer som for eksempel Mit hjerte altid vanker – i et arrangement, der fik kunne få publikum til at drømme sig væk til de sneklædte norske fjelde.

»Det var virkelig dejligt at kunne gennemføre aftenens koncert – og alle til stede fik et ordentlig skud ægte julestemning,« lyder det fra Dragør Kirkes organist Morten Pedersen.

Efter koncerten blev man i Dragør Kirke dog nødt til at aflyse de traditionsrige julekoncerter, der skulle have været afholdt med børnekoret.

»Virkelig trist,« siger Morten Pedersen. Han forklarer, at kirken har valgt at følge skolernes linje, hvor børnene på grund af det høje smittetryk i kommunen ikke blandes, og derfor skal børnene heller ikke mødes til korsang. Han lover dog, at det store børnekor vender tilbage i det nye år.

Årets julegudstjenester bliver dog fortsat afholdt i begge byens kirker – som beskrevet i de to kirkers annoncer på henholdsvis side 3 og side 6.