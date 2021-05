Vi har modtaget:

Sydamagerlisten

Ny borgerliste opstiller til kommunalvalget i Dragør

Et ny borgerliste opstiller til kommunalvalget i Dragør til november. Sydamagerlisten er en kreds af borgere, som arbejder for en sammenlægning af kommunerne Dragør og Tårnby.

Vi har fået mange opfordringer fra Dragør-borgere til at arbejde for en fusionering af Dragør og Tårnby Kommuner.

Ved strukturreformen i 2007 blev 271 kommuner til 98. Men Dragør ønskede dengang at fortsætte som selvstændig kommune på dispensation og blev dermed en af landets mindste kommuner. Og det har desværre ikke været en succes.

Drømmen, der brast

På de sociale medier er det blevet tydeligt, at der er en generel og voksende utilfredshed med den nuværende kommunalbestyrelse. Det er blevet meget tydeligt for en lang række Dragør-borgere, at drømmen om selvstændighed har været meget dyr.

Dragør Kommune har siden reformen kæmpet med dårlig økonomi og dårlige nøgletal., og vi har hele tiden været tæt på at blive sat under administration. Kommunalbestyrelsen har undgået konkurs ved løbende at sælge ud af vores kronjuveler. Pengene er blevet brugt til daglig og dyr drift. Vi måtte søge fondsmidler for at renovere kommunens vartegn, lodstårnet.

Samtidig har kommunalbestyrelsen spildt mange penge og kræfter på at udarbejde planer for opførelse af helt igennem upopulære fantasi-projekter såsom Copenhagen White Water Park eller forlystelsescenter på asylgrunden og senest en dyr og upopulær UNESCO-ansøgning.

I år har opførelsen af »den sorte firkant« (det nye bådeværft) stået som symbol på kommunalbestyrelsens mangel på respekt for byens sjæl. Et værft, som uden problemer, lovligt kunne have været indpasset på en smukkere og mindre i øjenfalden måde.

Mange borgere har givet udtryk for, at de er trætte af denne evige overlevelseskamp.

Som lille kommune har vi desværre hverken den fagligeeller den økonomiske robusthed, der er nødvendig for at drive en moderne kommune med rådhus, direktører, afdelingschefer, fagspecialister og ekstern konsulentbistand.

Samtidig lider vi fortsat under den meget skævvredne udligningsordning. Hver skatteborger i Dragør sender hvert år cirka 22.000 kr. ud af kommunen til såkaldte nødlidende kommuner. Vi vil hellere lade pengene gøre nytte i en ny Sydamager Kommune.

En rekreativ perle

Hele Sydamager er en rekreativ perle, som skal beskyttes og udvikles.

Dragør skal nu til at kystsikre for mange hundrede millioner kroner. På grund af økonomien forventes den endelige kystsikring først afsluttet om mange år.

Vi tror, at en langsigtet og intelligent kystsikring bedst kan gøres i samarbejde med hele hovedstadsområdet og staten. Det vil give os langt bedre mulighed for at skabe nogle helt nogle unikke rekreative værdier – en Naturpark Sydamager med fremskudte diger og en unik fauna.

Sydamager Kommune

Det er nok ikke et spørgsmål om vi bliver lagt sammen med Tårnby, mener vi i Sydamagerlisten. Det er kun et spørgsmål om, hvornår kommunerne bliver sammenlagt. Sydamagerlisten mener, at det er klogest at gøre det nu, mens vi »kan stå op«.

En ny Sydamager Kommune er sund fornuft. Det er dyrt og udsigtsløst for Dragørs borgere at klamre sig til selvstændighed uden penge. Det er vist kun kommunalbestyrelsens medlemmer, der har personlig fordel af en fortsat selvstændighed.

Tårnby er en veldrevet kommune. Ved en sammenlægning med Tårnby får vi en økonomisk og faglig meget stærk kommune. Måske også en bedre infrastruktur? Og lige i midten får vi Danmarks største arbejdsplads, lufthavnen.

Dragør er en perle på Sydamager, som fortjener meget bedre.

Med venlig hilsen

Flemming Blønd