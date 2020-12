Tættere på overvågning af havnen

Efter By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde tirsdag den 1. december kommer en videoovervågning af Dragør Havn lidt tættere på. Udvalget besluttede nemlig, at forvaltningen skal arbejde videre med et konkret projekt, og at sagen derefter sendes i høring blandt brugerne på Dragør Havn, inden en endelig beslutning træffes.

Tyveri og hærværk

Det er administrationen på Dragør Havn, der efter en årrække med mange tyverier og hærværk på havneområdet har udtrykt ønske om at indføre videoovervågning.

Som eksempel nævner kommunens forvaltning, at der i september måned i år blev stjålet påhængsmotorer og andet fra mindst fire både i Jollehavnen, og så har der været ubudne gæster i både i Gammel Havn, hvorfra der er blevet stjålet redningsmidler. Tidligere har havnens toiletter været udsat for hærværk, og den automatiske bom ved slæbestedet har været udsat for hærværk gentagne gange.

Det er havneadministrationens håb, at videoovervågningen vil forebygge tyveri og hærværk. Alternativt vil overvågningen kunne forsyne politiet med billeder, der kan hjælpe med opklaringen af forbrydelserne.

Forvaltningen har lavet et udspil med 13 forskellige steder, hvor det er praktisk muligt at opsætte kameraer.

Det er primært Jollehavnen samt områderne, hvor bådene står på land, der har været plaget af tyverier, og det er derfor særligt disse arealer, hvortil der ønskes overvågning.

Skiltning

Kommunens forvaltning oplyser, at der ikke kræves tilladelse fra hverken politi eller datatilsyn, hvis der opsættes videoovervågning på et kommunalt havneområde. Der skal dog opsættes skilte, således alle besøgende i havnen gøres opmærksom på overvågningen.

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan overvågningsbillederne vil blive opbevaret.

Den kameraovervågning, der allerede er etableret omkring Havnekontoret, opbevarer optagelserne i 30 dage. Alt data opbevares på lokale maskiner i aflåste rum. Det nuværende systems opsætning vil blive genovervejet ved etablering af et nyt og større system.

Ifølge forvaltningen kan et nyt og mere moderne overvågningssystem også bruges til at tælle besøgende i havnen og vil derfor også kunne bruges aktivt i forbindelse med trafikforhold, erhvervsudvikling og lignende.

TM