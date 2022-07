Vi har modtaget:

Tak for i år fra Race 500

Hermed vil vi gerne sige en million gange tak til alle, der deltog i og støttede op om dette års udgave af Race 500.

Femte gang var året, hvor drømmen om at kunne samle 1 mio. kr. ind til Kræftens Bekæmpelse blev til virkelighed – og det passer perfekt med årets motto Fight-Hope-Believe. De tre ord blev også til fulde en grundsten på årets tour.

Kampgejst, håb og tro

Fight var et begreb, som alle de 83 rytter havde brug for for at komme igennem de tre dage og løbets 500 km, hvor der ikke var megen fritid og hvile, når man ikke var på cyklen. Det var et tæt – men samtidig superfedt – program. Der blev kørt hver dag, og dertil var der aktiviteter lige fra sponsorbesøg til lotteri og præmieoverrækkelser med mere.

Hope – et lønligt håb om, at alle ville komme igennem uden de store skavanker, et kæmpe håb om, at dette event rykker noget ved den sundhed, vi alle har brug for med henblik på at forebygge sygdomme – og sidst, men absolut ikke mindst håbet om at nå målet med knække cancer.

Believe – havde alle 83 ryttere og syv hjælpere, da vi i fire hold rullede ud på første etape fra Vejle til Skive. 171 km skulle tilbagelægges, inden vi kunne nyde den traditionsrige jydetapas – grillpølse og fadøl.

Det gik helt perfekt, trods en del modvind – en fed rute med superlækre pitstops, som bød på fin frokost og en eftermiddagspause i Hald, hvor flertallet af de jyske rytteres koner havde lavet et rigtigt jysk kagebord (og det var tiltrængt).

Lige inden målstregen rullede hele feltet i samlet flok forbi Kobberup Kirke som en tradition og fin gestus for hovedsponsor Kaj Ove Madsen – for her ligger den ene af hans døtre, som desværre tabt kampen til kræft – og det er i et moment som dette, at alle rigtig finder mening med turen.

Aftenen i Skive blev nydt på Resenlund med dejlig pattegris og et par øl til de trætte ben. Her blev også holdt det legendariske lotteri med helt fantastiske præmier.

Våd start

Andendagen indledtes med morgenbadning for de friske i Skive Fjord, inden der blev rullet af sted mod Århus på årets kongeetape – 178 km. Feltet blev skudt af sted fra Resenlund med de legendariske raketter fra en ligeså legendarisk vandkande i hånden på Kaj Ove.

Små 180 km er langt, men alle ryttere var mødt op i god form, så ved frokost var humøret højt – og den fantastiske Svostrup Kro serverede perfekt cykelmad, så alle fik fyldt deres depoter.

Herefter kom der lidt buler på ruten, og det syrede lidt hos de fleste – desværre kom der også et par dryp, som kastede en del punkteringer af sig, men med fælles hjælp kom alle i mål i Århus, hvor Blue Water Shipping var vært for en helt fantastisk aften i deres hovedkontor – hele feltet fik en kongelig behandling.

Efter et par auktioner og præmieuddelinger gik turen – for dem, der havde lidt mere i tanken – ind til Århus for en sidste godnatdrink til de trætte ben.

Dag 3 – Grand Finale

Tredje og sidste etape startede blødt med en rulletur til færgen i Århus – hvilket bekom en stor del af feltet godt, da der for nogens vedkommende måske var en oplevelse af at have fyldt lidt for meget på depoterne i det århusianske natteliv.

Vel ovre på sjællandssiden var alle klar til at springe på cyklerne og tilbagelægge turens sidste del – ruten på 151 km fra Odden frem til målet i Dragør.

Medvind og dejlig solskinsvejr var opskriften på den sidste dag, så af sted det gik – ingen mærkede ikke helt, hvor hårdt det var, før frokosten – grillbuffet og kolde drikkevarer – skulle nydes i Hvalsø.

Herefter var det nærmest paradekørsel til Dragør, hvor de fire hold samlede sig for den helt store fælles indkørsel gennem Dragør til Dragør Fort (– og tak for lån i øvrigt).

Ved målstregen stod familie og venner og tog imod alle de trætte ryttere, der med fight, hope og believe havde fået kæmpet sig igennem alle 500 km og samlet 1 million kroner ind til Kræftens Bekæmpelse.

Afslutningsvis er her en række små og store fakta og oplysninger om årets arrangement:

Alle sponsorater går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.

Rytterne dækker selv alle rytter-omkostninger via deres deltagergebyr.

Rytternes bødekasse gav cirka 100.000 kr.

Auktionerne, der blev afholdt under løbet, bød på flotte resultater; VHS-bånd med selvforsvarskursus af Chuck Norris – 20.000 kr., en Giro-trøje af Magnus Corts – 8.000 kr., to Liverpool-vip-billetter – 15.000 kr., og, da det gik helt galt, auktionarius lange, flotte hår – 26.000 kr.

Atter en gang en million tak for i år.

Med venlig hilsen

Michael Busk, på vegne af Race 500 against cancer