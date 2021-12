Vi har modtaget:

Tak for nu

Tak til alle jer, der stemte på mig ved kommunalvalget. Jeg fik mit bedste personlige valg nogensinde – men når man stiller op på et så stærkt hold, som liste T repræsenterer, er der kamp om pladserne. Så stemmerne rakte ikke til et mandat.

Konservative gik fra tre til seks mandater, og liste T gik tilbage fra fire til tre.

Det har været otte spændende år i Dragør Kommunalbestyrelse, og jeg synes, jeg har sat mit fingeraftryk på mange spændende initiativer og løsninger til gode for Dragørs borgere. Jeg vil for eksempel nævne skoler, svømmehal, kyst- og klimasikring, bybevaring og havneudvikling.

De sidste halvandet år var vi i konstituering med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre, og her fik vi vendt Dragørs økonomiske nedtur under vanskelige coronavilkår. Tak for et godt samarbejde, som jeg havde forventet skulle fortsætte i en ny konstituering. Men Dragørs borgere har valgt konservativt denne gang, og de må så prøve at løfte opgaven med at samle et flertal omkring deres politik.

Jeg vil fortsat være med i liste T bag linjerne og arbejde på at få vores politik igennem.

Der er masser af vitaminer i liste T, som nu er gået fra at være Dragørs største parti til at være det næststørste. Nu skal vi til at føre en konstruktiv og kritisk oppositionspolitik igen med tre dygtige, erfarne og flittige T-politikere: Peter Læssøe, Annette Nyvang og Ann Harnek.

Til at støtte deres indsats har vi vores gennemarbejdede valgprogram at trække på. Og dertil vores engagerede bagland, hvor jeg selv vil være at finde også i fremtiden.

Med venlig hilsen

Ebbe Kyrø

Kommunalbestyrelses-medlem for liste T