Vi har modtaget:

Tak for valget

Tirsdag den 22. marts blev generalforsamlingen i Beboerforeningen for Dragør Gamle By afholdt på Dragør Skole.

Der var fantastisk mange beboere til stede – og silden og snapsen gav forsamlingen en skøn afrunding. Flere engagerede beboere gav forsamlingen kant og farve.

Jeg vil gerne takke de mange beboere, der har givet mig deres stemme ved valget til bestyrelsen, hvilket jeg både er stolt og ydmyg over.

Der leveres et stort og flot arbejde af bestyrelsen, og jeg vil nu bruge mine kræfter på at lære, hvordan bestyrelsen fungerer, og bidrage med mine kompetencer og viden, med håb om at kunne bidrage positivt til arbejdet.

Med venlig hilsen

Thomas Krebs

Strandlinien 31