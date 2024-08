Vi har modtaget:

TAMU Dragørs fremtid

Som formand for et alment boligselskab vil jeg opfordre til, at kommunen – for området, der indtil for nyligt husede TAMU Centers dragørafdeling – undersøger muligheden for at lave en andelslandsby, som består af almene boliger, andelsboliger, seniorboligfællesskaber og privat udlejning.

Jeg er formand for et alment boligselskab og står gerne til rådighed for idéer. Jeg er i øvrigt også medlem af en gruppe, der står bag et forslag om at etablere et seniorboligfælleskab i Gentofte Kommune.

Med venlig hilsen

Ole Lund Petersen