Tang på Mormorstranden

Mormorstranden er i år særligt hårdt plaget af tang. Dragør Kommunes forvaltning oplyser, at der formentlig er tale om mere end 1.000 tons tang, der ligger i en bræmme 10–20 meter ude i vandet – og det skønnes, at laget er imellem 50 og 100 cm dybt. Hvis Mormorstranden skal stå klar til badesæsonen, er det derfor vigtigt, at oprensningen påbegyndes så hurtigt som muligt.

Forvaltningen formoder, at den store mængde tang skyldes, at Mormorstranden skaber et hjørne på kystlinjen, som kommer til at virke som en »tangmagnet«.

Den store mængde tang betyder også, at oprydningen er forbundet med ekstra store omkostninger for Dragør Kommune. Der er afsat 190.000 kr. i budgettet til oprydning af tangen.

Ved det netop afsluttede budgetforlig blev det besluttet, at det skal være kommunens egne medarbejdere, der i videst muligt omfang skal stå for at fjerne tangen. Dog vurderer både forvaltningen og personale fra Vej- og Gartner, at en total oprensning af stranden ikke kan ske med en rendegraver og traktor, som er det udstyr, der er tilgængeligt for afdelingen. Der skal bruges en gravko, der kan stå på stranden og læsse det over på en dumper. Og at leje udstyr er heller ikke en mulighed, da den tangrive, der skal bruges på er specialfremstillet.

Tre scenarier

By-, Erhvervs- og Planudvalget blev tirsdag den 5. maj orienteret om tre forskellige muligheder for at gøre stranden klar til badesæsonen.

Første mulighed er at lave stier i tangen ned til vandet, som badegæsterne kan benytte. Tangen, der bliver på stranden, vil sammen med opskyllet sand gennem en årrække kunne bruges til at opbygge en strandlinje, der ikke vil tiltrække så meget tang. Det skønnes, at denne løsning vil kunne udføres af Dragør Kommunes Vej- og Gartnerafdeling og holdes indenfor budgettet. Ulempen ved denne løsning er, at der kan komme lugtgener fra tangen.

Den anden mulighed er at få en ekstern entreprenør til oprense stranden og køre tangen bort. Dog skal den del af tang, der indeholder meget sand deponeres på den nordlige del af Mormorstranden. Derved anslås det, at mængden, der skal transporteres væk, kan reduceres med 25%. Vej- og Gartnerafdelingen vil badesæsonen igennem stå vedligeholdelsen af stranden. Denne kombinationsløsning skønnes at ville koste cirka 350.000 kr. – men der kan, lige som i det første scenarie, forventes lugtgener fra det deponerede tang.

Den tredje løsning, der er den dyreste, er at lade en ekstern entreprenør stå for en total oprensning af stranden med særligt udstyr. Efter tangen er blevet afvandet, vil det blive kørt bort til kompostering. Også ved denne løsning skal Vej- og Gartnerafdelingen igennem badesæsonen stå for vedligeholdelsen af stranden. Denne løsning skønnes at koste cirka en halv million kroner.

Ifølge forvaltningen er det hovedsaligt transportudgifterne, der er forbundet med at køre tangen væk, der gør de to sidste muligheder dyre. Det er dog muligt, at prisen kan reduceres, hvis tangen kan afsættes lokalt.

By-, Erhvervs- og Planudvalget valgte at sende sagen videre til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen uden anbefaling. Sagen skal behandles i Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj og i kommunalbestyrelsen torsdag den 28. maj.

Andre erfaringer

Dragør er ikke det eneste sted i landet, hvor man oplever udfordringer med tang på badestranden. Det er derfor muligt at udveksle erfaringer kommunerne imellem. Der er taget kontakt til det strandrensningslav, der varetager oprensningen i Solrød Kommune. Her river man tangen sammen og transporterer den efterfølgende til et lokalt biogasanlæg. Udgifterne til at fjerne tangen således er i Solrød Kommune cirka den samme pr. ton som i Dragør.

Det er også blevet undersøgt, om det er muligt at transportere tangen ud i Øresund og dumpe den. Men Miljøstyrelsen har oplyst, at det ikke er tilladt på grund af internationale havkonventioner.

Fremskudt strand

I forbindelse med lægningen af Budget 2018 vurderede forvaltningen muligheden for at etablere en sandstrand, der kunne rette bugten ud, så mængden af tang, der samler sig i bugten, blev reduceret. Det vurderedes dengang, at det ville koste 2,5–5 mio. kr. – et beløb, der ville kunne tjene sig selv ind på 10–20 år, hvis tangmængden blev reduceret med 50%.

TM